Tarih, her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez de karşımıza Vikinglerin kazıdıkları dişler ortaya çıktı!

Yapılan araştırmalar sonucunda Vikinglerin dişlerine bir oyuk açtığı gözlemlendi.

Peki kim, neden böyle bir şey yapsın?

Araştırmalara göre bu oyma işlemi, bir nevi simge olarak kullanılıyordu.

Vikinglerde, özellikle erkeklerin dişlerinde bir oyuk olduğu görülüyor. Bu işlemin temel sebebinin ise ticaret yaptıklarını göstermesiydi. Özellikle yapılan kazıların Gotland’ın önemli ticaret noktalarında olduğunu hesaba katarsak ticaretle epey ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Diş kazıma, bir nevi grup üyeliği olarak da görülebilir. Özellikle Vikingli erkeklerin, sadece belirli bir bölgede değil genel olarak Vikinglere ait olduğu düşünülen bu diş oyma işlemini gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Kadınlarda ise kafatası şekillendirme yaygındı.

Vikingli kadınlar, erkekler gibi dişlerini oymaktan ziyade bir sosyal ve kültürel gruba ait olduklarını belli eden bambaşka bir ritüel gerçekleştiriyordu. Çok nadir rastlansa da özellikle sosyal statüsü yüksek kadınların kafataslarının şekillendirildiği analizlerle tespit edildi.

Bu tür ritüeller, sosyal bir gruptaki üyelerin birbirlerini tanımaları ve iletişim kurmaları için gerekli bir işlem olarak görülüyor olabilir. Özellikle tarih öncesi dönemde ve sonrasında daha sık görülen bu ritüeller, insanların sosyal gruplarını ve statülerini belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyordu.

İlginizi çekebilir: