Eğer uyku sırasında dişlerini gıcırdatan birini rastladıysanız, bunun ne kadar rahatsız edici bir ses çıkardığına şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir? İnsanlar neden dişlerini gıcırdatırlar?

Bu durum sürekli olarak görülebilirken, ara ara da meydana gelebilir. Ancak bu rahatsızlığın sebebini anlamak büyük önem taşır.

Gelin, diş gıcırdatmasının sebeplerine bakalım.

Diş gıcırdatmanın bir diğer adı “Bruksizm”dir.

Bu durum uyanıkken veya uyku esnasında gerçekleşebilir. Örneğin gündüz diş gıcırdatma, gece diş gıcırdatmasından ayrı bir durum olarak görülür ve çoğunlukla stres ile ilişkilendirilir.

Ancak bu problemin gece meydana gelmesi, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Bu da tedaviye karar verme noktasında ve bir kişinin bruksizminin nedenlerini belirleme noktasında zorlayıcı olur.

Ayrıca diş gıcırdatma, şaşırtıcı şekilde yetişkinlerden ziyade çocuklarda daha sık görülür. Bazı tahminlere göre ise çocukların çoğu ergenlik döneminden çıktığında bu alışkanlığından kurtulamaz ve bu sorun yetişkinlikte de devam eder.

Yetişkinler bruksizmin sebepleri üzerine çok fazla çalışma yoktur.

Ancak görüşler de yok değildir. Bir araştırmaya göre üst ve alt dişler arasındaki temas, çene kaslarının işlevini etkileyebilir ve çenenin olması gerektiği gibi kapanmaması bu duruma sebep olabilir.

Diğer sebepler arasında da stres ve kaygı vardır. Yine alkol ve sigara kullanımı da bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Ek olarak uyku apnesine sahip kişilerin, diş gıcırdatma ile karşılaşma ihtimali çok daha yüksektir.

Ayrıca uykusunda dişlerini gıcırdatan çoğu insan, bundan dolayı herhangi bir olumsuz sonuç yaşamaz. Ancak bu sorunun aşırılığı, çene kaslarında ağrıya ve işlev bozukluklarına yol açabilir.

Diğer büyük risk de dişlerle ilgilidir. Gıcırdatma çok sık veya şiddetli olursa dişler kırılabilir veya aşınabilir.

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