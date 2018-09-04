İnsan Vücudundaki En Ağır Organ Hangisidir?

Cevap: Deri. Derimiz, vücut ağırlığımızın yaklaşık olarak %15’ini oluşturur.

Müthiş bir çalışma prensibine sahip olan vücudumuz, iç organlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışarak hayatımızı devam ettirmemizi sağlamaktadır. Bazı organlarımız diğerlerine nazaran daha ağır bir yapıya sahipken bazıları da epeyce hafiftir. Bu bilgiler ışığında vücudumuzun en ağır organı hangisidir sorusu sorulduğunda aklınıza ilk cevap belki deri olmayacak fakat bu cevapla yanılmış olursunuz. Evet; vücudumuzun en ağır organı deridir.

Vücut ağırlığımızın %15'ini oluşturan deri, bu sebeple en ağır organ unvanını elinde bulunduruyor. Birçok farklı özelliğe sahip olan derimiz, işlevleri sayesinde bu kadar ağırdır.

Vücudumuzu tamamen korumakla görevli olan deri, dokunma duyusunu da yerine getiriyor. Dış yollardan aldığımız D vitamini de vücuda deri sayesinde nüfuz eder. Ayrıca fazla su kaybının önüne geçen organımız da derimizdir.