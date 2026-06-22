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Arjantin-Avusturya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

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Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak Arjantin-Avusturya maçı canlı izlemek için TRT 1 yayın bilgilerini derledik. İşte TRT güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Arjantin-Avusturya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda Arjantin, Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de Arjantin-Avusturya maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

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Öte yandan, grup aşamasının dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen Arjantin-Avusturya maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

Arjantin-Avusturya maçı canlı izlemek için gerekenler:

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İçerikten Görseller

Arjantin-Avusturya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
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Arjantin-Avusturya maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 20.00'de başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT 1 canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

Arjantin-Avusturya maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

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Arjantin-Avusturya maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme:

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.

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