Bazılarımız duş almadan güne başlayamazken bazılarımız ise günün yorgunluğunu suyun altında atmadan yatağa giremez. Peki sağlığımız için hangisi daha faydalıdır ve bilimin bu noktada nasıl bir cevabı vardır?

Ne zaman duş almanın daha mantıklı olduğu sorusu, daima kafaları karıştırır. Bunun için hepimizin belli bir rutini ve savunduğu bir zaman dilimi vardır.

Peki hangisi daha sağlıklı?

Sabahları duş almaya daha meyilli olmanızın arkasında çeşitli biyolojik sebepler vardır.

Şöyle ki vücut, sirkadiyen ritmini düzenlemek için belirli ipuçlarına güvenir ve sabah alınan duş, güne daha uyanık başlamak için bir sinyal görevi görebilir. Özellikle daha sıcak bir su yerine daha soğuk bir suyla duş almak, bu etkiyi 2 katına çıkar.

Çünkü soğuk su vücudun; kortizon, dopamin, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmiterlerin serbest bırakılmasına katkı sağlar. Bunların hepsi, duyguların düzenlenmesinde ve stres seviyelerinin azalmasında önemli bir role sahiptir.

Ayrıca sabahları alınan soğuk duş, kişinin hasta gün sayısını neredeyse üçte bir oranında azaltır.

Yaşam kalitesini arttırırken enerji seviyelerinin iyileştirilmesine de katkı sağlar. Ayrıca insanlar geceleri terleme eğiliminde olduğundan çarşaflardan gelen ter ve bakteriler, sabah duş alınmadığı durumda ciltte durmaya devam eder.

Öte yandan akşamları duş almak için de çeşitli nedenler vardır.

Bunlardan en önemlisi, ciltte biriken çeşitli yağları, teri ve bakterileri atarak yatağa o şekilde girmektir. Yine gün içinde spor yapıldığında veya fiziksel olarak zorlu bir işte çalışıldığında akşamları duş almak, çok daha mantıklı olur.

Sabahları duş almak, nasıl ki güne daha zinde başlamaya katkı sağlıyorsa akşamları duş almak da çok daha rahat bir uyku çekmeye olanak sağlar. Çünkü vücut, uyku vakti yaklaştıkça sirkadiyen ritimle uyumlu olarak soğur.

Duş almak ise sıcaklığı tekrar yükseltir ve daha hızlı soğumaya olanak sağlar. Böylece uykuya dalmak çok daha kolay olur.

Özetle bu noktada kesin bir cevap yoktur. Sabah mı yoksa akşam mı duş almak gerektiği, tercihlere ve önceliklere bağlı şekilde değişiklik gösterir.

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