İnsanlar, En Basit Cismi Bile Farklı Algılıyor

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı bir çalışma, insanların en basit cismi bile farklı algıladıkları sonucunu ortaya çıkardı. İnsanlar, bir cismin yeri ve boyutunu farklı birbirlerinden farklı algılıyorlardı.

İnsanlar olarak herhangi bir konu başlığı için pek çok farklı görüşe sahip olabiliriz. Ancak gözümüzle görebildiğimiz her şeyin boyutu ve nerede bulunduğu gibi özellikler konusunda hepimiz hemfikirizdir, değil mi? Bu soruya her ne kadar ‘Evet’ cevabını versek de işin aslı böyle değil.

Kaliforniya Üniversitesi’nin yeni bir araştırmasına göre herhangi bir şeyin boyutunu ve nerede bulunduğunu söyleme yeteneğimiz, insandan insana değişiklik gösterebiliyor. Hatta bir cismin bu özellikleri kendi görüş açımız içinde de değişiklik gösterebiliyor.

İnsanların büyüklük ve konum algıları değişiklik gösteriyor:

Bilim insanları, insanların etraflarındaki objeleri birbirleriyle tamamen aynı görüp görmediklerini öğrenmek üzere araştırmaya başladılar. Yani araştırmanın amacı basit bir örnekle iki insanın masanın üzerinde duran bir kahve bardağının tam olarak nerede durduğu ve bardağın büyüklüğü konusunda hemfikir olup olmadıklarını öğrenmekti.

Araştırma kapsamında ilk olarak bir cismin yerini tespit etme yeteneği test edildi. Çalışmaya katılan katılımcılar, bilgisayar ekranında bulunan dairesel bir hedefin yerini tespit etmekle yükümlüydüler. Bununla birlikte her bir kişinin görüş alanındaki keskin görme yetilerinin test edildiği başka bir deneyde katılımcılar, iki çizgiyi birbirinden ayırarak mesafeyi ayarladılar ve bir çizginin diğer çizgiye saat yönünde mi yoksa tersi yönünde mi yerleştirildiğini belirlemeye çalıştılar.

Bir diğer testteyse katılımcıların büyüklük algıları test konusu oldu. Katılımcılar, farklı uzunluklardaki yay şeklindeki çizgilerin uzunluklarını tahmin ettiler. Bu test sonucunda katılımcılar, özellikle bir yayın diğer yaylardan daha büyük veya farklı bir görüş alanında daha küçük olduğu konusunda hemfikirdiler.

Tüm testler tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonuç, katılımcıların görsel performansları arasında önemli farklar olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda katılımcıların kendi görüş alanlarında da farklılıklar olduğu görüldü. Testlerden elde edilen veriler, her katılımcıda meydana gelen algı sapmalarının haritalandırılması için kullanıldı.

Çalışmanın başındaki isim olan Zixuan Wang, çalışmayla her insanın farklı görsel parmak izinin olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. Görüş açısında yaşanan yarım derecelik bir bozulmanın bile büyük sonuçlara yol açabileceğini, önemli olanın bu ufak hatalara nasıl adapte olduğumuz ve bunları nasıl telafi ettiğimiz olduğunu da sözlerine ekledi.