Kağıt ve Kalemden Sağlık Takip Sensörü Yapılmaya Çalışılıyor

Missouri Üniversitesi'nden bilim insanları, kalem ve kağıt tabanlı giyilebilir sağlık sensörleri geliştirmeye çalışıyorlar. Bilim insanları, bu sensörlerin yüzde 93 grafit içeren kalemlerle mümkün olabileceğini düşünüyorlar.

İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından bir tanesi hiç şüphesiz kalemler. Duygu ve düşüncelerin kayıt altına alınmasını sağlayan kalemler, yıllardır hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bilim insanları şimdiyse, geleneksel bir kalem ve bir kağıdı insanların sağlık takibini yapabilmek için uğraştılar. Üstelik şu ana kadar elde edilen veriler, kalem ve kağıdın giyilebilir olarak sağlık takibi yapabileceğini ortaya koyuyor.

Missouri Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir kalem ve kağıt kullanarak biyoelektrikle izleme yapabilmek için çalışıyorlar. Uzmanlar, yüzde 90 grafit oranına sahip olan bir kalemin, kağıda iz bırakabilmek için ciddi bir enerji harcadığını tespit ettiler. Yüzde 93 oranında grafite sahip olan bir kalemin ise bilim insanlarını istedikleri noktaya götürebileceği tespit edildi.

Bilim insanları, oluşturdukları bir düzenekte kalemi bir elektrot, kağıdı ise esnek destek malzemesi olarak kullanıyorlar. Oluşturdukları çizimlerle de çeşitli tıbbi sensörler oluşturmayı amaçlayan bilim insanları, bu sayede önemli sağlık verilerinin takip edilebileceğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre kalemlerle oluşturulacak sensörler, anlık olarak çalışabilir ve doğru verileri ortaya koyabilir.

Uzmanlara göre bu tür giyilebilir sensörlerin tasarlanması, özellikle de kriz anları için kurtarıcı olacak. Ayrıca bilim insanları, bu tür bir malzemenin kullanıma sunulması durumunda bir insanının glikoz miktarı ve vücut sıcaklığı gibi şeylerin ölçülebileceğini düşünüyor. Hatta uzmanlara göre kalem ve kağıt tabanlı giyilebilir cihazların kullanım amaçlarının sınırı yok. Elbette bu tür bir teknolojinin kullanılıp kullanılmayacağı, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla kendini gösterecek.