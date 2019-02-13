Instagram'a Tarayıcı Üzerinden DM Atma Özelliği Geliyor

Instagram'da web üzerinden direkt mesaj gönderebilme özelliği test ediliyor. Özellik, çok yakında bütün kullanıcılara sunulabilir.

Bildiğiniz gibi Direkt Mesajlar veya bilinen adıyla DM, Instagram'ın en popüler ve kullanılan özelliği... Öyle ki Instagram'ın sırf buna özel bir Android ve iOS uygulaması dahi mevcut. Instagram, yeni dönemde bu özelliği tarayıcılara da getirmeyi düşünüyor.

Açıkçası bu özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı Instagram'ın kendisi için bile soru işareti... Nitekim Instagram'ı mobil piyasada en canlı tutan özellik DM ve oradaki ağırlıklarını kaybetmek pahasına böyle bir riske girip girmeyeceklerini kestirmek çok güç.

Eğer her şey Instagram'ın planladığı gibi giderse çok yakın zamanda internet tarayıcılarımızda DM atabileceğiz. Bunun getiri ve götürülerini de yine yakın zamanda gözlemleyeceğiz.