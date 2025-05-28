Meta ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasındaki antitröst davasında son duruşma gerçekleştirildi. İşte teknoloji dünyasını sarsan davanın detayları ve mahkemeden çıkan karar...

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta, ABD'de çok önemli bir dava ile mücadele ediyordu. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan dava kapsamında Meta'nın tekel olduğu iddia edilmiş, bundan kaynaklı olarak da yaptırım uygulanması istenmişti. Bugünse davanın son duruşması görüldü ve dünyanın en büyük 2. antitröst davası, bu gelişme ile sona ermiş oldu.

FTC'nin iddiasına göre Meta, Instagram ile WhatsApp'ı satın alarak rakiplerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Bu da ABD'nin rekabet kurallarına aykırıydı. Hatta bundan kaynaklı olarak da Instagram ile WhatsApp'ın Meta'dan ayrılması gerekiyordu. Meta ise bunun gerçekçi olmadığını çünkü WhatsApp'ın da Instagram'ın da Meta olmadan mevcut ölçeklerine hiçbir zaman ulaşamayacaklarını söylüyor. 14 Nisan 2025'te başlayan duruşmalar, bugün gerçekleştirilen son duruşma ile sona ermiş oldu.

Peki karar?

James Boasberg isimli yargıç, Meta'ya yönelik davadan çıkacak kararı henüz açıklamadı. Peki neden böyle bir durum yaşandı? Hem FTC hem de Meta, gerçekleştirilen duruşmanın ardından son bir sunum daha hazırlayacaklar. James Boasberg ile ekibi de bu sunumları inceleyecek. Boasberg, duruşma sırasında en kısa sürede karar vermek istediklerini belirtti.

FTC'nin Meta'ya açtığı dava, teknoloji dünyasının geleceği için oldukça önemli bir yere sahip. Zira pek çok kişiye göre çıkacak karar, teknoloji şirketlerinin rekabeti nasıl tanımlayacaklarını ortaya koymuş olacak. Ayrıca Meta, belki de çıkacak karar sonrasında WhatsApp ile Instagram'ı satmak zorunda kalacak. Neler yaşanacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz ve resmî kararın açıklanmasını görmemiz gerekecek.