Instagram, gelecek yıl itibarıyla kaldırılacak AR filtrelerin yerine geçecek "Movie Gen" özelliğini duyurdu. Bu özellik, yapay zekâ tarafından üretilen filtreleri kapsıyor. Peki yeni özellik, tam anlamıyla neler sunacak?

Ağustos ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Instagram ile Facebook'ta artık vazgeçilmez hâle gelen AR filtrelerin kaldırılacağının açıklandığından bahsetmiştik. AR filtreler, kullanıcıların yüzleri üzerinde envaiçeşit değişiklik yapmasına imkân tanıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Instagram patronu Adam Mosseri, AR filtreler yerine ne geleceğini nihayet duyurdu. Adam Mosseri'nin açıklamasına göre kullanıcılar, gelecek yıl itibarıyla "Movie Gen" olarak isimlendirilen yapay zekâ tabanlı filtrelerin devreye gireceğini açıkladı.

Movie Gen tam olarak neler sunacak?

Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Movie Gen, en basit anlatımıyla metinden efekt üreten bir yapay zekâ olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcı, çektiği bir video üzerinde nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsa bunu metin olarak yazacak. Yapay zekâ da bu istem üzerine efektler oluşturacak.

Adam Mosseri'nin paylaştığı örnek Movie Gen filtreleri:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Instagram'ın yeni filtre sistemi, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü Movie Gen ile kullanıcıların önündeki sınırlamalar tamamen kalkmış olacak. Ancak buradaki en önemli mesele, Movie Gen'in ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir karar verilememiş olması. Mosseri, bu özelliğin gelecek yıl Instagram'a gelmesini istediğini söyledi.