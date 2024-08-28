Meta'dan Instagram ve Facebook kullanıcılarını ilgilendiren bir karar geldi. Şirket, paylaşımlarda kullanılabilen yüz filtreleri ile AR efektleri kaldırmaya karar verdiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, Instagram ve Facebook ile ilgili dikkat çeken bir karar kaldı. Alınan bu karara göre Instagram ve Facebook'ta bulunan üçüncü taraf yüz filtreleri ile AR efektleri, bunları oluşturmaya yarayan araçlarla kullanımdan kaldırılacak. Meta'nın duyurusuna göre yeni dönem, 14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Instagram veya Facebook'ta paylaşım yapmak istediğinizde önceden hazırlanmış olan sayısız filtre ve efekt ile karşılaşırsınız. İşte Meta, aldığı karar doğrultusunda bu hizmetin fişini çekecek. Kullanıcılar, gelecek yıl itibarıyla sadece Meta tarafından oluşturulmuş yüz filtreleri ile AR efektleri kullanacaklar.

Filtreler ve AR efektler, Snapchat'ten kopyalanmıştı

Instagram'daki üçüncü taraf yüz filtreleri ile AR efektleri, 2017 yılında tanıtılmıştı. Şirket, bu özelliği o dönemler oldukça popüler olan Snapchat'ten kopyalamıştı. Gelinen son noktada şirket, artık sadece kendi filtrelerine izin verecek.

Ancak bu kararın neden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Neticede yüz filtreleriyle AR efektleri, milyonlarca Instagram kullanıcısı için oldukça iyi bir deneyim sunuyordu. Sadece Meta'nın hazırladığı filtre ve efektler, kullanıcılar için seçeneklerin azalmasına neden olacak.