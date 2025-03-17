Geçtiğimiz dakikalarda başlayan bir sorun, kullanıcıların Instagram'da arama kısmını kullanmalarını engelliyor.

Geçtiğimiz dakikalarda kullanıcıların sosyal medya platformu X'te bildirdiği raporlara göre Instagram'ın arama kısmı çökmüş durumda.

Konum ve telefon fark etmeksizin hiçbir şekilde arama yapılamayan Instagram'ın web sürümünde ise şu anda böyle bir hata bulunmuyor.

Bazı kullanıcılarda sorun çözülmeye başladı

Mobil platformlarda arama yapmaya çalışan bazı kullanıcılar "Arama sonuçları yüklenemedi." hatasıyla karşılaşıyor olsa da birçok kullanıcıda durum düzelmişe benziyor.

Henüz Meta ve Instagram'dan konuya dair açıklama gelmiş değil ancak şu anda benzer bir sorunla karşılaşmıyorsanız sorun büyük olasılıkla çözülmüş olabilir.