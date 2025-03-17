Instagram, gönderilere yapay zekâyla yorum yapmanızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, düzenli olarak yeni özellikleri test ediyordu. Tabii ki bunlar arasında günümüzün en önde gelen teknolojisi yapay zekâyı içerenler de vardı. Şimdi gelen bilgiler ise pek anlam veremediğimiz bir yapay zekâ özelliğinin geleceğini gösterdi.

Uygulama araştırmacısı Jonah Manzano tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram, yapay zekâyla oluşturulmuş yorumlar getirmeyi planlıyor. Görünüşe göre yakında insanlar kendi fikirlerini bile yazamayacak, onu da yapay zekâ yapacak.

Yapay zekânın sizin için yorum yapmasını sağlıyor

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda platformdaki tüm yorumlar kısmına eklenebilecek bir özellik olduğunu görüyoruz. Kullanıcı yorum yaparken yapay zekâdan yardım almayı tercih edebiliyor. Bunu da yorum yazma kısmının hemen soluna eklenen kalem simgesine basarak yapıyor.

Buraya bastığınızda Meta AI gönderiyi analiz edip size yapabileceğiniz bazı yorumları gösteriyor. Örnek görselde “Atmosferi çok sevdim”, “Fotoğraf çekmek için harika bir yer” gibi öneriler yaptığını görüyoruz. İsterseniz yenileyerek yeni öneriler alabiliyorsunuz. Seçtikten sonra yapay zekânın oluşturduğu yorum sizin tarafınızdan yazılmış gibi yayımlanıyor. Yapay zekâyla yazıldığına dair de herhangi bir gösterge yok.

Neden gerek olduğuna pek anlam veremediğimiz bu özellik, şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanımıa sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.