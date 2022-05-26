SON DAKİKA: Instagram'a Erişimde Sorunlar Yaşanıyor!

Çok sayıda kullanıcı şu anda Instagram'a erişemiyor. Erişebilen kullanıcıların ise ana akışında ve mesajlaşma uygulamalarında bazı sorunlar yaşanıyor.

Sevilen sosyal medya uygulaması Instagram, geçtiğimiz günlerde bazı erişim sorunlarıyla gündeme gelmişti. Bugün de yine benzer bir sorun bildirildi.

Kullanıcılardan gelen bildirimlerde uygulamaya giriş yapılamadığı, ana sayfada hiçbir gönderi olmadığı ve daha pek çok sorunla karşılaşıldığı aktarıldı.

Ana akışta postlar görünmüyor

Bununla birlikte gelen raporların bazılarında Instagram'ın ana sayfasının normalde hiç olmadığı şekilde boş olduğu belirtiliyor. Çok sayıda kullanıcı şu anda popüler sosyal medya uygulamasına erişimde sorunlar yaşıyor. Instagram'a kullanıcılardan gelen çok sayıda sorun bildirimi mevcut.

Konunun sebebi bilinmese de konuyla ilgili gelişmeler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız. Yukarıdaki grafikte de gün içerisinde yaşananan sorunlarla ilgili rapor artışlarını görebilirsiniz.

Güncelleme:

Instagram'ın 'erişim' sorunları büyük ölçüde düzeltilmiş olsa da bazı bölgelerde hala aksaklıklar devam ediyor. Ancak sorunun kaynağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Devam ettiği bildirilen sorunların büyük bir kısmı 'ana sayfada eski gönderiler çıkması veya hiç gönderi olmaması' yönünde gelmeye devam ediyor.

Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki; bu sorun şu anda sadece Türkiye ve çevre bölgelerde değil tüm dünyada etkisini göstermiş gibi görünüyor. Yaşanan bu sorunlar sonrası Instagram'ın yavaş yavaş kendine geldiğini ve sorunların çok yakında ortadan kaldırılmış olacağını söyleyebiliriz.