Instagram'a gelecek olan yeni arama özelliği sayesinde mesaj istekleri arasında anahtar kelime ile arama yapmak mümkün olacak.

Instagram, mesajlaşma deneyimini iyileştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platformun başkanı Adam Mosseri, yaptığı bir soru cevap programında kullanıcıların mesaj isteklerinde anahtar kelime araması yapabilmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bu özellik fikri, bir kullanıcının "Mesaj isteklerinde mesajları filtreleyebilmek için bir arama çubuğu olacak mı?" sorusuyla gündeme geldi. Mosseri, bunun harika bir fikir olduğunu kabul etti ve ekibiyle bu konuyu görüştüğünü belirtti. Eğer her şey planlandığı gibi giderse bu yeni özellik 2025 yılında kullanıma sunulacak.

Mesaj isteklerinde arama özelliği neden önemli?

İçerik üreticiler ve işletmeler, genellikle mesaj isteklerinde büyük bir mesaj yığınıyla karşılaşıyor. Bu mesajların bir kısmı spam veya dolandırıcılık üzerineyken, bir kısmı gerçek iş fırsatları olabiliyor.

Anahtar kelimeyle arama özelliği, bu yoğun mesaj trafiğini düzenlemek ve kritik mesajlara hızla ulaşmak için devrim niteliğinde bir yenilik olacak.

Mosseri ayrıca yalnızca bu özelliğe değil, genel mesajlaşma arayüzünü de geliştirmeye odaklandıklarını ve 2024'te Instagram'ın her yerinde arama özelliklerinin daha fazla yeniliğe kavuşacağını söyledi.

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