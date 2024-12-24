Instagram, öne çıkarılmış hikâyelerle ilgili yeni bir özelliği test ediyor. Yeni özellik, bu hikâyelerin ana sayfadaki hikâye bölümünde yeniden gösterilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Hikâyelere yönelik bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor.

Instagram'ın hikâyeler özelliği, öne çıkanlar isimli bir alt özelliği desteklemektedir. Kullanıcılar, diğerlerine kıyasla daha fazla sevdikleri içeriklerini öne çıkarabili, profillerinde bunun için ayrılmış olan alanda sergileyebilirler. İşte test aşamasına gelen yeni özellik, kullanıcıların öne çıkardıkları hikâyelerini kaçırmamanızı veya yeniden hatırlamanızı sağlayacak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Instagram'ın yeni özelliği, ana sayfada yer alan hikâye bölümüne eklenecek. Diğer hikâyelerin en sonunda görebileceğiniz yeni özellik, bir kullanıcının, bir hafta önce paylaştığı ve öne çıkardığı hikâyeyi izlemenizi sağlayacak. Böylelikle diğer kullanıcıların paylaşımları da yeniden ön plana çıkarılmış olacak. Aslında bu özellik, öne çıkan hikâyeler için bir özet niteliğinde olacak.

Instagram'ın yeni özelliğini kullandığınızda söz konusu hikâyenin ilk kez ne zaman yüklediğini de görebileceksiniz.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesi ile test ediliyor. Test süreci başarılı bir şekilde tamamlanırsa tüm kullanıcılar, hikâye özetlerine çok yakında ulaşabilecekler.