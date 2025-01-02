Meta, yapay zekâ karakterlerinin Instagram ve Facebook'ta insan gibi içerik paylaşabileceğini duyurdu. Yeni özelliği ile birlikte kullanıcı etkileşimini güçlendirecek.

Meta, 2024 yılıyla birlikte yapay zekâ destekli karakterlerini Instagram ve Facebook platformlarında kullanıcılarla buluşturmayı planladığını paylaştı. Şirket, bu yeni gelişmeyle etkileşimi daha da artırabilmeyi hedefliyor.

Meta, sosyal medya platformlarında yapay zekâ destekli karakterlerle etkileşim sağlamayı hedeflediğini belirtti. Şirket, kullanıcıların oluşturduğu bu yapay zekâ karakterlerinin, tıpkı insan hesapları gibi biyografi ve profil fotoğraflarına sahip olacağını ve içerik üretebileceğini duyurdu.

Yapay zekâ karakterlerinin yükselişi

Meta'nın yapay zekâ ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Connor Hayes, bu yapay zekâ karakterlerinin platformda insan hesapları gibi var olacağını ve yapay zekâ desteğiyle içerik üretebileceğini açıkladı. Meta, Temmuz ayında ABD'de kullanıcıların AI karakterleri oluşturabilmesi için bir araç sunmaya başladı. Ancak, bu karakterlerin üreteceği içeriklerle ilgili bazı endişeler mevcut. Özellikle yanlış bilgi yayma ve düşük kaliteli içerik üretme riski taşıdıkları konusunda uyarılar yapılıyor.

Meta'nın yapay zekâ karakterleriyle ilgili planlarının platformları daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirmeyi amaçladığı aşikâr. Ancak bu sürecin içerik denetimi ve güvenlik açısından ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Meta'nın kullanıcı güvenliği ve içerik denetimi konusunda hala atması gereken birçok adım olduğu ifade ediliyor.