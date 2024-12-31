Meta'nın Quest sanal gerçeklik gözlükleri, yazılım güncellemesi nedeniyle çalışmama sorunuyla karşı karşıyaydı. Şirket, bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

Meta’nın Quest sanal gerçeklik gözlükleri, son zamanlarda yaşanan bir sorunla gündemdeydi. Öyle ki şirketin yayımladığı yazılım güncellemesi Quest 2, Quest 3 ve Quest 3S başlıkların çalışmamasına neden oluyordu. Bu durum, Meta tarafından da geçtiğimiz günlerde doğrulandı.

Şirket, ilk başta müşterilerinin sinirini bozan bir açıklama yaptı. O açıklamada garantisi biten cihazlarda hiçbir şey yapılamayacağı ifade edilmişti. Ancak sorunun büyümesi ve gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama geldi.

Herkese sunulacak bir çözüm üzerinde çalışılıyor

Şirket, dün akşam saatlerinde yaptığı yeni bir duyuruyla nihayet herkese yönelik bir adım atacağını açıkladı. Sorunu ortadan kaldıracak bir güncellemenin daha yolda olduğunu belirtti. Bu güncelleme, garantisi durumu fark etmeksizin etkilenen tüm Quest başlıkları için gelecek.

Destek sayfası üzerinden yapılan açıklamada, genel olarak cihazların çalışmaya devam ettiği ancak bazı 2/3 ve 3S modellerinin hâlâ çalışmadığı aktarıldı. Sorundan muzdarip Quest 2 ve 3 sahiplerinin şirket ile iletişime geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sorunun 6 Aralık’tan bu yana yaşandığı düşünülüyor. En başta sadece Quest 3S etkileniyordu. Ancak sonrasında gelen şikâyetler, 2 ve 3 modellerinin de etkilendiğini ortaya koydu. Problemi çözecek güncellemenin ne zaman geleceğine dair ise herhangi bir bilgi yok.