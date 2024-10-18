Son dönemde giderek artan cinsel şantaj vakalarının akabinde Instagram'a yeni güvenlik özellikleri ekleniyor.

Instagram, çocukları ve gençleri cinsel şantaj gibi durumlardan korumak için yeni güvenlik araçları ekleyerek platformdaki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Şirketin duyurduğu en son güvenlik önlemleri arasında Instagram üzerinden mesaj yoluyla gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını engelleyen bir özellik yer alıyor. Bu hamle ile son dönemde giderek yaygınlaşan cinsel şantaj gibi durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tek seferlik fotoğraf ve videolar kaydedilemeyecek

Instagram ayrıca çocuklar ve gençler için sextortion adı verilen, kişinin cinsel içeriklerini kullanarak istediklerini yaptırma amacı güttüğü durumları tespit etmeyi ve bu duruma maruz kalanların nasıl davranması gerektiğini anlatan bir bilgilendirme kampanyasını da uygulama içinde kullanıma sunacak.

Gerektiğinde kişilerin takip ettikleri ve takipçileri gizlenecek

Instagram buna ek olarak bu tarz eylemlerde bulunan hesapların belirlenmesi durumunda bu hesapların başkalarının takipçilerini veya takip listelerini görmelerini engelleyecek bir özellik de eklemeyi planlıyor. Bu sayede kötü niyetli kişinin, sextortion uyguladığı gencin yakınlarına da ulaşması engellenecek.

Instagram, bu yeni güvenlik araçlarını geliştirirken Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve çocuk güvenliği üzerine çalışan Thorn adlı kuruluşla iş birliği yaptı. NCMEC'in verilerine göre sextortion vakaları son yıllarda büyük bir artış gösterdi ve 2021'den bu yana %300'den fazla artmış durumda.

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