Erişim engeli kaldırılan Instagram'ın yaptığı değişikler görünmeye başladı. Instagram, artık bazı gönderilerin altında notlar gösterecek. İşte o örneklerden bir tanesi...

Ağustos ayının başından beri ülkemizde erişimi engelli olan Instagram, bugün saat 21.30 itibarıyla yeniden erişime açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hükûmeti ile Meta arasındaki görüşmelerin sonuç verdiğini ve hâl böyle olunca da erişim engeline gerek kalmadığını söyledi.

Instagram'ın yeniden erişime açılmasıyla platformdaki değişiklikler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu bağlamda; Instagram, bazı gönderilerin altına açıklamalar yapmaya başladı.

İşte o açıklamalardan bir tanesi:

Yukarıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 31 Temmuz'da yapılmış bir paylaşımı görüyorsunuz. Instagram, bu paylaşıma "Bu gönderi Topluluk Kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da bırakıldı." notunu düşmüş durumda.

Bu arada; benzer gönderileri de inceledik ancak aynı notun bulunmadığını gördük. Bunun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Instagram'a yönelik erişim engelinin kaldırılması ve Abdulkadir Uraloğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları için: