SON DAKİKA: Instagram Yasağı Kaldırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca vatandaşın beklediği o açıklamayı yaptı. Bakan Uraloğlu, Instagram yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklama, bir süredir gündemde olan Instagram yasağı ile ilgiliydi. X üzerinden canlı yayın başlatan ancak bu yayının yarıda kesilmesi üzerine yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Meta ile yapılan görüşmelerden bahsetti. Bakan Uraloğlu, Instagram yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu, kopan canlı yayın sırasında Meta'ya bildirilen hususları tek tek anlattı. Meta'nın bu talepleri nasıl karşıladığına ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, anlaşmaya varıldığını söyledi. Ulaştırma Bakanı, Meta yetkililerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.

Abdulkadir Uraloğlu'nun X'te yaptığı açıklama:





Baştan beri sosyal medya platformlarının



Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.

Abdulkadir Uraloğlu'nun yarım kalan canlı yayını:

Yapılan açıklama ile günlerdir tartışılan bir mesele daha rafa kalkmış oldu. Biz de Webtekno olarak, Instagram yasağının daha fazla uzamadığı için mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Hepimize geçmiş olsun...