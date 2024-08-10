Instagram, teknik olarak Snap Haritalar özelliği ile tamamen aynı olan bir özelliği test etmeye başladı.

Gün geçmiyor ki sosyal medya platformlarından herhangi biri bir diğerinin popüler bir özelliğini kopyalamasın, kendi bünyesine katmasın. Şimdi de Instagram, Snap'in Haritalar özelliğinin fazlasıyla benzeri bir özelliği test etmeye başladı.

Yeni özellik ile birlikte Instagram kullanıcıları, yeni metin ve görsel içeriklerini harita üzerinde paylaşabilecek, fotoğrafı çektikleri bölgeye göre konumlandırabilecekler. Bu haritalar da kullanıcının arkadaşları ile paylaşılacak. Bu anlamda özellik, 2017'de çıkan Snap Haritalar'a çok benzeyecek.

Herkesle paylaşılamayacak (en azından şimdilik)

Öte yandan Snap Haritalar'da herhangi bir paylaşım kamuya açık olarak yapılabiliyordu. Meta Basın Sözcüsü Christine Pai ise Instagram'daki özelliğin daha mahremiyet odaklı olacağını belirtiyor. Test edilen özelliğe göre paylaşımlar ya "yakın arkadaşlar" ya da "karşılıklı takipleşilenler" ile paylaşılacak, kamuya açık olamayacak. Elbette bu durum şimdilik bu şekilde, ileride bir değişiklik olması mümkün.

Instagram tarafından gelen açıklamaya göre yeni özellik şu anda az sayıda pazarda küçük bir kullanıcı grubuna test amacıya açılmış durumda. Öte yandan paylaşımların ne kadar kalacağı ve paylaşımların herkese açık hâle getirilip getirilmeyeceği konusunda kesin bir açıklama bulunmuyor.

Bu özellik ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında "Arkadaş Haritası" adıyla karşımıza çıkmıştı. Yeni özelliğe ait bazı ekran görüntüleri de bu hafta içinde paylaşılmıştı. Bakalım bu özellik ileride harita üzerinde kendi avatarlarımızı da paylaşabildiğimiz ve iletişim kurabildiğimiz bir hâle gelecek mi yoksa test edildiği hâliyle mi kalacak.