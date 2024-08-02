BTK, Instagram'a Re'sen erişim engeli getirdi. Kapatmanın tam gerekçesi açıklanmazken geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapmış olduğu açıklamalar, kapatma kararının Heniye suikasti sonrası Instagram'ın kaldırmış olduğu gönderilerle ilgili olabileceğini düşündürüyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'a erişim engeli getirdi. Konuyla ilgili olarak BTK'nın resmi web sitesinde yer alan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu hamle sonrası Instagram, hem mobil hem de web sürümüyle Türkiye'de erişim dışı kalmış durumda. Diğer Meta hizmetleri olan WhatsApp ve Facebook'a ise erişim sağlamak mümkün. Threads ise geçtiğimiz aylarda Türkiye'de erişime kapatılmıştı.

BTK'nın erişim engelini sürdürmek için mahkeme kararına ihtitacı var

Konuyla ilgili olarak CNBC-e'nin paylaştığı bilgilere göre BTK, erişim engelini getirirken re'sen kapatma yetkisini kullandı. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor ki CNBC-e'ye konuşan BTK yetkilileri, ilgili mahkeme kararının bugün alınmasının beklendiğini belirtti.

Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Altun, İsmail Heniyye suikasti ile ilgili olarak "İnsanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.