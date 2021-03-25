Bizzat Instagram patronu tarafından yapılan duyuruya göre yakında Instagram'da oluşturduğunuz hikayeleri taslak olarak kaydedebileceksiniz. Bu özellik ile birlikte Hikayeler'in "anlık paylaşım" özelliği kaybolmuş olacak.

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu Instagram, yayınladığı ilk günden bu yana Hikayeler özelliğini sürekli olarak güncelliyor. Şu ana kadar Hikayeler, oluşturulan gönderilerin anlık olarak paylaşıldığı bir özellikti ancak önümüzdeki dönemde yayınlanacak yeni bir özellik ile Instagram’da oluşturduğunuz hikayeleri ilerleyen bir tarihte de paylaşabileceksiniz.

Şu anda Instagram kamera uygulamasını kullanarak ya da galerinizden bir fotoğraf/video seçerek üzerine müzik, çıkartma, metin ya da GIF ekleyerek oluşturduğunuz hikayeler, oluşturduğunuz anda paylaşmadığınız takdirde kayboluyordu. Dolayısı ile bir hikayeyi oluşturup ilerleyen bir saatte ya da tarihte paylaşmak mümkün olmuyordu.

Instagram Hikayeler'in yeni Taslaklar özelliği böyle görünecek

Instagram’ın patronu Adam Mosseri tarafından dün gece paylaşılan bir tweete göre Instagram, Hikayeler için “Taslaklar” özelliği üzerinde çalışıyor. Söz konusu özellik yayınlandığında her zamanki gibi hikaye oluşturduktan sonra o an paylaşmak yerine taslak olarak kaydedip ilerleyen bir tarihte paylaşabileceksiniz.

Mosseri’nin duyurusundan kısa bir süre sonra Alessandro Paluzzi adlı başka bir Instagram hesabı, Hikayeler için Taslaklar özelliğinin nasıl çalışacağını gösteren ekran görüntüleri paylaştı. Bu ekran görüntülerine göre bir hikaye oluşturduktan sonra çıkış düğmesine dokunduğunuzda “Sil” ve “Tut” seçeneklerinin yanı sıra bir de “Taslaklara Kaydet” seçeneği ile karşılaşacaksınız. Hikaye oluşturma ekranına gelip parmağınızı aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda ise Galeri’deki fotoğrafların üstünde taslak olarak kaydedilen hikayeleri göreceksiniz.