Instagram, hikâyelere yepyeni bir kolaj özelliği getiriyor. Bu özellik, hâlihazırda olandan çok daha iyi bir şekilde birden fazla fotoğrafı tek bir hikâyede paylaşmanızı sağlayacak.

Meta bünyesindeki Instagram, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getirmek için yeni özellikler deniyordu. Daha birkaç gün önce uygulamaya Snapchat benzeri konum paylaşma gelebileceğini görmüştük. Şimdi ise hikâyelerle ilgili bir yenilik görüldü.

Bazı kullanıcılarda belirmeye başlayan bu yenilik, hikâyelerde kolaj özelliği. Yaptığı şey ise tek hikâyede birden fazla fotoğraf paylaşmanızı sağlamak. Tabii isminden de anlayabileceğiniz üzere bunu kolaj olarak yapıyor.

Hikâyelere eklenecek kolaj özelliği böyle görünecek

Şirket, belli kullanıcılara bildirimler göndererek özelliğin haberini verdi. Ancak henüz herkeste olmadığının altını çizelim. Yani daha test aşamalarında diyebiliriz. Bu yüzden sizin görmemeniz oldukça normal. Ne zaman herkese sunulacağı konusunda bir bilgimiz yok ancak çok beklemeyeceğimizi tahmin edebiliriz.

Platformdaki hikâyelerde daha önce kolaj benzeri özellikler görmüştük. Layout ismi verilen bu özellik de birden fazla görseli hikâyeye eklemenizi sağlıyordu. Ancak o özellik, dümdüz bir görüntüye sahipti. Şu anda gelecek olan ise çok daha güzel görünmesini sağlıyor ve gerçekten bir “kolaj havası” veriyor diyebiliriz. Ayrıca görsellerinizle yepyeni türden tasarımlar oluşturmayı da mümkün kılıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Matt Navarra, hikâyelerde kolaj paylaşmanın nasıl görüneceğine dair ekran görüntüleri paylaştı. Görüntülere baktığımızda galerinizden birden fazla fotoğrafı seçmenize olanak tanıdığnı görüyoruz. Bunun ardından ise tek bir ekranda kolaj olarak derlenmiş fotoğrafları hikâye atabiliyorsunuz.

Bilindiği üzere Instagram’da kaydırmalı gönderilerde birden fazla fotoğrafı rahatça paylaşabiliyoruz. Ancak hikâyelerde böyle çok fazla imkânınız yok. Bu yüzden çok hikâye paylaşmadan tek bir hikâye üzerinden birden fazla görüntüyü takipçileriyle buluşturmak isteyenlerin ve Layout'ı beğenmeyenlerin çok işine yarayacaktır.