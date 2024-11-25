Instagram, kullanıcıların arkadaşları ile konumlarını paylaşabilecekleri yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Özellikle ilk çıktığı dönemde sık sık farklı sosyal medya uygulamalarından özellik kopyalayan Instagram, yine Snapchat'te görülen bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellikle birlikte Instagram kullanıcıları, konumlarını arkadaşlarına özel mesajlar üzerinden gönderebilecekler.

Bu özellik, Meta'nın Snapchat'ın Snap Map özelliği ile rekabet etmeye hazırlandığına işaret ediyor. Öte yandan bu durum tam olarak bir sürpriz de sayılmaz zira daha önce de firma, kullanıcıların arkadaşlarının canlı konumlarını görebildiği bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Sadece bir saatlik paylaşımlar olacak

Apple'ın Find My özelliği ve Snapchat'in Snap Map'i ile farklı olarak Instagram'da konum süresiz olarak paylaşılamayacak, konum paylaşımı bir saat ile sınırlandırılacak. Firmadan yapılan açıklamada bu özelliğin buluşmaları planlamak ya da kalabalık yerlerde arkadaşları bulmak için kullanıcı olacağı belirtiliyor.

Bu özellik elbette akıllara WhatsApp'ın canlı konum paylaşma özelliğini de getiriyor. O özelliğin sekiz saate kadar kullanılabiliyor olması, Instagram'ın da ileride benzer bir yol izleyebileceğini gösteriyor. Özelliğin ilk aşamada belli ülkelerde kullanılabilir olacağı belirtiliyor.

Instagram ayrıca bundan sonra kullanıcıların özel mesajları takma isimler koyarak özelleştirebileceğini açıkladı. Bu özellik, kişilerin kendi aralarındaki şakaları yansıtmak ya da uzun kullanıcı adlarını kısaltmak için kullanılabilecek. Takma isim eklemek için sohbetlerde en üst kısımda yer alan sohbet ismine tıklamak gerekiyor. Sonrasında da istenen kullanıcıya bir takma isim verilebiliyor.