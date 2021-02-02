Twitter, bir paylaşımında daha LGBT bireyler için "sapkın" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci tweetini de engelledi. Engellenen tweetler görüntülenebiliyor olsa da herhangi bir etkileşimde bulunulamıyor.

Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi’nde tansiyon yükselmeye devam ederken; siyasilerin Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili paylaşımları sosyal medya devleri tarafından etiketlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğu bir tweette LGBT bireyler hakkında “sapkın" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaşımı, Twitter tarafından “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti.” şeklinde etiketlenmişti.

Süleyman Soylu'nun Twitter tarafından engellenen ikinci tweeti

Sabah saatlerinde yine Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, bu kez tweetin açıklamasında değil paylaştığı görselde LGBT bireyler hakkında “sapkın” ifadesini kullandı ve tweet, bir kez daha Twitter tarafından etiketlendi.

Twitter, tweete eklemiş olduğu etikette şu ifadelere yer verdi:

“Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.”

Süleyman Soylu’nun nefret söylemi etiketi alan iki tweetine de yanıt verilemiyor ya da beğenilemiyor. Ayrıca paylaşmak istediğinizde de retweet yapamıyor, yalnızca alıntılayabiliyorsunuz. Twitter, bu etkileşim kısıtlamasıyla ilgili olarak da “Twitter Kuralları'nı farklı bir biçimde ihlal eden bu gibi bir Tweetin daha fazla kişiye ulaşmasını engellemeye çalıştığımız için bu Tweetle etkileşim kurma yollarının çoğunu devre dışı bıraktık.” ifadelerini kullanıyor.