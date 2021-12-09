Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik duyuruldu. Adam Mosseri tarafından yapılan duyuruya göre platformun akış sayfasındaki gönderiler, artık kronolojik sırayla gösterilebilecek. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'ın bir numaralı ismi Adam Mosseri, platforma gelecek yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı. Bu yeni özellik, pek çok kullanıcıyı rahatlatacak gibi görünüyor. Zira geliştiricilerin üzerinde çalıştığı yeni özellik, Instagram'ın çok tartışılan ana sayfa algoritmasına önemli bir dokunuş yapıyor.

Instagram, 2016 yılında aldığı bir karar ile ana sayfada gösterilecek gönderiler için özel bir algoritma kullanmaya başladı. Bu algoritma, kullanıcının alışkanlıklarına göre çalışıyor ve ilgi potansiyeli yüksek olan gönderiler, ana sayfada öncelikli olarak gösteriliyordu. Ancak bu algoritma, kimi zaman yeni gönderilerin gösterilmemesine yol açabiliyordu. İşte yapılan çalışma, tam da bu noktaya odaklanıyor.

Paylaşımlar, yayınlanma tarihine göre gösterilebilecek

Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, çok yakın bir gelecekte akış sayfaları için yeni bir seçenek ile karşılaşacaklar. Bu seçenek, gönderilerin kronolojik sıraya göre gösterilmesini sağlayacak. Yani en yeni gönderiler, en üstte görülecek. "Daha fazla kontrol" vurgusu yapan Mosseri, özelliğin çıkış tarihi ile ilgili de konuştu.

Instagram için hazırlanan yeni özellik, 2022'nin ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Ancak Mosseri, net bir tarih vermenin şimdilik mümkün olmadığını ifade ediyor. Ayrıca iOS ya da Android ekosistemleriyle ilgili herhangi bir ayrım da yok. Her şeye rağmen; birkaç ay içerisinde Instagram'daki akış sayfasını özelleştirebileceğimizi öğrenmek bile oldukça güzel bir gelişme...