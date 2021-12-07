Instagram hesabınızda yalnız olmadığınız bir post ya da story paylaştığınız zaman görüntüde olan diğer arkadaşlarınızı etiketlemeniz mümkün. Peki, Instagram post ve story etiketleme nasıl yapılır? Instagram’da etiketlendiğiniz bir gönderiyi nasıl düzenlersiniz? Adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Eğer Instagram hesabınızı yalnızca kendi fotoğraflarınızın olduğu bir yalnızlık kalesine çevirmediyseniz paylaştığınız bazı post ve story’lerde mutlaka yanınızda birileri olacaktır. Yanınızdakiler arkadaşlarınız ya da sonunda tanıştığınız bir ünlü olabilir. Bu kişilerin kim olduğunu göstermek ve onların da paylaşımdan haberleri olmasını sağlamak için Instagram post ve story etiketleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Instagram post ve story etiketleme özelliği, neredeyse platform ilk yayınlandığı günden beri kullanılıyor. Etiketlediğiniz kullanıcıları herkes görebilir ve aynı zamanda o post, etiketlediğiniz kişinin profilinde de görülür. Yani etiketleme, sosyal medyayı sosyal yapan özelliklerden biri. Instagram post ve story etiketleme nasıl yapılır, etiketlendiğiniz bir gönderiyi nasıl düzenlersiniz adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Instagram story etiketleme nasıl yapılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Bir story oluşturun.

Bir story oluşturun. Adım #3: Metin ekle butonuna dokunun.

Metin ekle butonuna dokunun. Adım #4: Başına @ ekleyerek etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adınız yazın.

Başına @ ekleyerek etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adınız yazın. Adım #5: Metni yerleştirin.

Metni yerleştirin. Adım #6: Hikayeyi paylaşın.

Hikayeyi paylaşın. Adım #7: Etiketlediğiniz kişiye bir bildirim gidecek.

Etiketlediğiniz kişiye bir bildirim gidecek. Adım #8: Etiketlediğiniz kişi izin verdiyseniz bu story’yi kendi hesabında paylaşabilir.

Etiketlediğiniz kişi izin verdiyseniz bu story’yi kendi hesabında paylaşabilir. Adım #9: İşlem tamam.

Instagram story etiketleme özelliğini kullanmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Hesabınız gizli bile olsa etiketlediğiniz kullanıcı story’nizi görebilir. Eğer daha önce bu özelliğe izin verdiyseniz etiketlemiş olduğunuz kişi story’nizi kendi hesabında paylaşabilir. Instagram story’de en fazla 10 kişi etiketleyebilirsiniz. Etiketlemiş olduğunuz kişiler bile hikayenizi sadece 24 saat boyunca görebilirler.

Instagram post etiketleme nasıl yapılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Bir post hazırlayın ve düzenleme sayfasına geçin.

Bir post hazırlayın ve düzenleme sayfasına geçin. Adım #3: Kişileri Etiketle seçeneğine dokunun.

Kişileri Etiketle seçeneğine dokunun. Adım #4: Post üzerinde etiketlemek istemek kişinin üzerine dokunun.

Post üzerinde etiketlemek istemek kişinin üzerine dokunun. Adım #5: Etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.

Etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın. Adım #6: Bitti butonuna dokunun.

Bitti butonuna dokunun. Adım #7: Post’u paylaşın. Daha önce paylaştığınız bir post’ta etiketleme için;

Post’u paylaşın. Adım #8: Etiketleme yapmak istediğiniz post’u açın.

Etiketleme yapmak istediğiniz post’u açın. Adım #9: Sağ üst köşede bulunan üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşede bulunan üç nokta butonuna dokunun. Adım #10: Düzenle seçeneğine dokunun.

Düzenle seçeneğine dokunun. Adım #11: Kişileri Ekle seçeneğine dokunun.

Kişileri Ekle seçeneğine dokunun. Adım #12: Etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın.

Etiketlemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazın. Adım #13: Bitti butonuna dokunun.

Bitti butonuna dokunun. Adım #14: İşlem tamam.

Instagram post etiketleme özelliğini kullanmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Etiketlediğiniz kişiye bir bildirim gider ve işlemden haberdar olur. Eğer Instagram hesabınız herkese açıksa post’unuz etiketlemiş olduğunuz kullanıcının profilinde görülür. Etiketlemiş olduğunuz kullanıcı isterse etiketini kaldırabilir. Etiketleme işlemini yalnızca kendi paylaşmış olduğunuz post’larda yapabilirsiniz.

Instagram’da etiketlendiğiniz post ve story nasıl düzenlenir?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Profil ayarlarınızı açın.

Profil ayarlarınızı açın. Adım #4: Gizlilik seçeneğine dokunun.

Gizlilik seçeneğine dokunun. Adım #5: Gönderiler seçeneğine dokunun.

Gönderiler seçeneğine dokunun. Adım #6: Şu Kişilerden Etiketlere İzin Ver seçeneği üzerinden sizi kimlerin post’larında etiketleyebileceğini seçin.

Şu Kişilerden Etiketlere İzin Ver seçeneği üzerinden sizi kimlerin post’larında etiketleyebileceğini seçin. Adım #7: Bahsetmeler seçeneği üzerinden sizi kimlerin story’lerinde etiketleyebileceğini seçin.

Bahsetmeler seçeneği üzerinden sizi kimlerin story’lerinde etiketleyebileceğini seçin. Adım #8: Ayarları dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Ayarları dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Adım #9: İşlem tamam.

Instagram’da kimlerin sizi post ve story’lerinde etiketleyebileceğini yukarıdaki adımları uygulayarak düzenleyebilirsiniz. Daha önce etiketlenmiş olduğunuz post’lardan kendinizi çıkarmak istiyorsanız etiketlenmiş olduğunuz post’un sağ üst köşesinde bulunan üç nokta butonuna dokunarak ilgili düzenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Engellemiş olduğunuz kişiler sizi hiçbir şekilde etiketleyemez.

Instagram post ve story etiketleme hakkında bilmeniz gerekenler:

Diğer Instagram kullanıcılarının sizi kendi gönderilerinde ve hikayelerinde etiketlemesini istemiyorsanız mutlaka daha önceden kimlerin sizi etiketleyebileceğini seçmiş olmalısınız. Etiketlediğiniz gönderilerden kendinizi çıkarabilirsiniz ancak etiketlenmiş olduğunuz hikayelerden kendinizi çıkaramazsınız.

Bir Instagram kullanıcısını gönderinizde ya da hikayenizde etiketlediğiniz zaman mutlaka haberi olacaktır. Hesabınız herkese açıksa etiketlemiş olduğunuz kişi, etiketlenmiş olduğu hikayeyi kendi profilinde paylaşabilir. Hesabınız açıksa etiketlemiş olduğunuz kişinin hesabında onu etiketlediğiniz gönderi görülecektir.

Hikayeler kısa süreli paylaşımlar oldukları için daha önce belirlenen ayarlar dışında herhangi bir etiketleme düzenlemesi yapılamaz. Ancak gönderiler kalıcı olduğu için etiketleme yapan ya da etiketlenen kişi tarafından gönderi üzerinde etiketleme için değişiklikler yapılabilir. Kendinizi istemediğiniz durumlar içinde bulmamanız için etiketleme ayarlarınızı önceden düzenlemeniz öneriliyor.

Instagram post ve story etiketleme nasıl yapılır, etiketleme ayarları nasıl düzenlenir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu özellikler hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Instagram’ın etiketleme özelliği hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.