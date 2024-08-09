Instagram, "Öne Çıkanlar" özelliğinin yerini değiştirmeyi planlıyor. Yakında bu hikâyelerin gönderilerin yanına eklenecek yepyeni bir sekmeye taşındığını görebiliriz.

Bir süredir ülkemizde erişim engeliyle karşı karşıya olan Instagram, düzenli olarak kullanıcı deneyimin iyileştirmeye yönelik özellikler geliştiriyordu. Şimdi de uygulamaya yakın zamanda gelecek bir yenilik ortaya çıktı.

Mobil uygulamalar hakkındaki sızıntılarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi, hikâyelerinizi profilinize eklemenize olanak tanıyan “Öne Çıkanlar” özelliğinin yerinin değişebileceğini aktardı.

Öne Çıkanlar, gönderilerin yanına eklenecek yeni bir sekmeye taşınabilir

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda Instagram’ın “Öne Çıkanlar” olarak isimlendirdiğimiz hikâyeleri farklı bir noktaya taşımayı düşündüğünü görebiliyoruz. Buna göre hikâyeleri artık gönderilerin yanında görebiliriz.

Bildiğiniz üzere profilinize girdiğinizde gönderiler, Reels ve etiketlenenler olmak üzere üç kısım var. İşte platformun üzerinde çalıştığı değişiklik, Öne Çıkanlar’ın buraya eklenecek yepyeni bir sekmede yer almasını sağlayabilir. Bu özellik, normalde profilinizde biyografi kısmının altında, gönderilerin ise üst kısmında yer alıyordu.

Değişikliğin neden yapıldığını pek anlamak mümkün değil. Ne kadar gerekli olduğu da tartışılır. Çoğu kullanıcı, öne çıkan hikâyelerinin yer aldığı kısımdan şu anda gayet memnun. Bu yüzden pek olumlu karşılanmayabileceğini tahmin edebiliriz.

Bu değişiklik, şu anda deneniyor. Yani ne zaman sunulacağı belli değil. Platformun testler sonucunda tamamen vazgeçme ihtimali de var. Gelip gelmeyeceğini zamanla göreceğiz.