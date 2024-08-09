Instagram erişime engellenince herkes tabii ki VPN’e akın attı. Hâl böyle olunca da VPN’nin internet kotasını nasıl etkilediği sorusu da akıllara geliyor. Bir de bunun cebimize yansıması nasıl oluyor?

Kullanıcıların internet üzerindeki verilerini şifreleyerek güvenli bir şekilde internete bağlanmalarını sağlayan VPN’nin hayatımızdaki etkilerine biraz farklı açıdan bakacağız.

Instagram’ı baz alarak hesap kitaba düştük.

VPN kullanmanın internet kotası üzerindeki etkisi nasıl?

VPN kullanmak, internet kotasını doğrudan etkileyebiliyor. Neden mi? VPN, kullanıcı ile internet arasındaki verileri şifreliyor ve bu şifreleme işlemi ekstra veri anlamına geliyor.

Şifreleme nedeniyle de veri paketleri büyüyebiliyor ve bu da internet kullanım kotasının daha hızlı dolmasına neden olabiliyor. Özellikle sınırlı bir internet kotası olan kullanıcılar için VPN kullanımı, kota sınırına daha hızlı ulaşma riski taşıyor.

Normalde 1 GB olan bir veri transferi, VPN kullanıldığında yaklaşık %10 ila %15 oranında artabiliyor. Bu da 1,1 GB ile 1,15 GB arasında bir kullanım anlamına geliyor. Bu nedenle, VPN kullanırken internet kotanızın ne kadar hızlı dolduğunu takip etmeniz gerekiyor.

VPN kullanımının ülke ekonomisine maliyeti var mı?

VPN kullanımının ülkeye maliyeti aslında dolaylı yoldan ortaya çıkan bir durum. VPN, genellikle internet üzerindeki kısıtlamaları aşmak, coğrafi engelleri bypass etmek veya yasaklı içeriklere erişim sağlamak için kullanılıyor.

Bu da bazı ülkelerde internet sansürünü zayıflatarak, devletin kontrol mekanizmalarını zorlaştırabiliyor. Hâl böyle olunca da ülkelerin daha fazla siber güvenlik önlemi almasına neden olabiliyor, bu da ek maliyetler demek.

Ayrıca VPN kullanımının yaygınlaşması, özellikle dijital hizmetlere erişimde coğrafi kısıtlamaların aşılmasıyla birlikte, yerel dijital hizmet sağlayıcıların gelirlerinde düşüşe yol açabiliyor.

Örneğin, bir ülke içindeki dijital yayın platformları, belirli içerikleri sadece yerel izleyicilere sunmak isteyebiliyor. Ancak VPN ile bu içeriklere farklı ülkelerden de erişim sağlanabiliyor. Bu da yerel hizmet sağlayıcılarının gelirlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Peki bize kaça mal oluyor?

1 saatlik Instagram kullanımı ortalama 600 MB veri harcıyor. Türkiye’nin aylık Instagram kullanım süresi ise ortalama 33 saat. Bu durumda günlük ortalama 1,1 saat Instagram kullanıyoruz. Türkiye’de Instagram kullanıcı sayısı da ayda ortalama 50,6 milyon. Yarısı VPN kullanarak Instagram’a giriş yapsa ayda ortalama 25 milyon Instagram ziyareti var diyebiliriz.

Hesap yapacak olursak 660 MB internetimiz gidiyorsa bu durumda VPN ile yüzde 15 daha fazla internet harcıyoruz yani 759 MB demek. VPN ile günde fazladan 99 MB gidiyor. 25 milyon kişinin 99 MB kullanması da 2.475.000.000 MB ediyor. Bu da günde 2 milyon 416 bin 992,1875 GB yapar.

World of Statistics verilerine göre ülkemizde GB internet fiyatı 0,39 dolar yani 13,08 TL. VPN'nin aylık maliyeti 948 milyon 427 bin 734 TL, günlük maliyeti de ortalama 31 milyon 614 bin 258 TL oluyor.

Hadi bakalım!

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