Instagram’da gezinirken bir videoya denk geldiniz ve gidip sayfayı incelediniz. Az takipçisi varken bazı videoları milyonlarca izlenme almış. Bu nasıl oluyor, işin içinde bir hile mi var yoksa sayfanın sahibi bazı taktikleri çok mu iyi biliyor?

Instagram hepimizin gün içinde mutlaka baktığı bir platform ve artık hayat orada dönüyor da diyebiliriz. Kişiler, markalar ve işletmeler için vazgeçilmez olan Instagram’da algoritmalar söz konusu.

Eğer siz de sayfanızın etkileşimini arttırmak ya da sadece meraktan bu etkileşimlerin nasıl olduğunu bilmek istiyorsanız tüm detayları açıklıyoruz.

Instagram algoritma mantığı nasıl işliyor?

Instagram, içeriğinizi sadece takipçilerinize değil; keşfet sayfasına, reels akışına ve önerilen içerikler arasına da taşıyabiliyor.

Videonun baştan sonra ne kadar izlendiğine göre daha fazla kişiye de ulaşabiliyor. Beğeni, yorum, paylaşım ve kaydetme ne kadar fazlaysa yani etkileşim oranı ne kadar yüksekse içeriğiniz o kadar öne çıkıyor.

Tekrar tekrar izlenen videolar, Instagram’ın gözünde değerli olduğu gibi yeni içerikleri de önceliklendiriyor. Tüm bunları sağlayan içerikler de az takipçili hesaplardan çıksa bile hızla büyüyebiliyor.

Peki Instagram’da nasıl daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz?

Trend ve challenge’ları kullanın.

Instagram trendleri sık sık değişiyor. Özellikle reels içeriklerinde popüler olan müzikleri ve akımları kullanarak keşfete düşme ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Viral olmuş bir dans yapmak, popüler bir ses kaydını kullanmak veya yeni çıkan bir challenge’a katılmak izlenmelerinizi arttırabilir.

Kısa ve etkili içerik üretin.

Tüketim alışkanlıklarımız değişti ve dikkat süremiz de kısaldı. Uzun videolar yerine, kısa ve çarpıcı içerikleri daha çok izler olduk. Bu yüzden de 7-15 saniyelik videolar, hızlı tüketilebilir olduğu için daha çok öne çıkıyor.

Kritik bir nokta daha var. O da izleyici ilk saniyede çekmeniz! Etkili bir giriş yaparak videonuzun devamını izletebilirsiniz. Sıkıcı veya ne olduğu tam anlaşılmayan bir içeriğin izlenme olasılığı da düşük olacaktır.

Bu yüzden de dikkat çekici bir kapak seçmelisiniz ki videoya tıklama olasılığı artsın. Aynı şekilde videoların ilk cümlesi de önemli. “Kimse bunu beklemiyordu!”, “Bunu denemeden geçmeyin!” gibi konunuzla alakalı çarpıcı ve ilgi çekici cümleler seçebilirsiniz.

Doğru hashtag ve açıklamalar kullanın.

Algoritmalarda etkili hareketler yapmak istiyorsanız hashtag’ler ve acıkmalarla daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Rastgele etiketler yerine içeriğinize uygun ve popüler hashtag’leri kullanmalısınız.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise çok genel olanlar değil daha spesifik hashtag’ler. Milyonların kullandığı etiketler arasında kaybolursunuz.

Ayrıca Instagram algoritma değişikliklerini de takip edin. Bir dönem ne kadar etiket o kadar etkileşim demekti. Herkes 30 hashtag sınırını kullanıyordu ancak artık o da işe yaramıyor. Ortalama 5 etiket ile konuyu kapatın.

Açıklama kısmında ise izleyiciyi etkileşime teşvik eden sorular sorabilirsiniz. Örneğin: “Sizce bu nasıl olmuş? Yorumlara yazın!” gibi ifadeler etkileşimi artırır.

Yüksek kaliteli görseller ve videolar kullanın.

Instagram görselliğe dayalı bir platform. Bu yüzden düşük kaliteli, karanlık veya bulanık videolar izlenmez. Yüksek çözünürlüklü ve dikkat çekici videolar paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

Paylaşım saatleri ve sıklığına dikkat edin.

Instagram’da doğru zamanda paylaşım yaparak büyük farklar yaratabilirsiniz. Sık sık paylaşım yapmak etkiletişimi azaltacağı gibi kitlenizi de sıkabilir. Düzenli içerik paylaşmak kitlenizin takibini sağlar ve algoritmanın önemseyeceği bir hareket olur.

Bunun yanı sıra genel olarak hafta içi 12.00-14.00 ile 19.00-22.00, hafta sonu 10.00-12.00 arası insanların aktif olduğu saatler olsa da bu profile göre değişiklik gösterebilir. Bunu da profilinizin istatistikler kısmından rahatlıkla görebilir, paylaşımlarınızı en çok etkileşim aldığınız zamana göre planlayabilirsiniz.

Reels ve hikaye etkileşimlerini arttırın.

Instagram, viral bir içerik paylaşmadıysanız genellikle etkileşimi yüksek olan hesapları öne çıkarıyor. Bu yüzden de hikayelerde anketler, soru-cevaplar veya geri sayım çıkartmaları gibi alanları kullanarak takipçilerinizi aktif tutmalısınız.

Ayrıca hikaye kısmında sıkça reels içeriklerinize yönlendirme de yapmalısınız ancak bunu yaparken reels içeriğinizi komple göstermek yerine gif gibi emojilerle gizleme/merak uyandırma taktiklerini de deneyebilirsiniz.

Doğru iş birlikleri ve yorum taktikleri uygulayın.

Benzer nişlerde içerik üreten hesaplarla iş birliği yapmak, takipçi sayınızı artırmaz belki ama milyonlara ulaşmanızı sağlayabilir. Burada “Ama aynı işi yapıyoruz.” olarak düşünmeyin. Zaten o kişi, diğer sayfayı takip ediyorsa sizin de içeriğinizi beğenecek ve belki de sayfanıza takipçi olarak gelecektir.

Büyük hesapların gönderilerine yorum yaparak dikkat çeken kişiler de var ancak burada yorumlarınıza ve göstermek istediğiniz profil çizgisine dikkat edip sınırı aşmamalısınız.

Anlamlı ve duygusal içerikler üretebilirsiniz.

Bu tabii ki her hesap için geçerli olmasa da duygu uyandıran içeriklerin viral olma potansiyelini unutmayın. Resmî bir işletmede bu tarz konular özenle işlenmesi gerekebilir ancak kişisel profillerinizde komik, şaşırtıcı, duygusal veya belki de ilham verici videolar ile insanları paylaşmaya teşvik edebilirsiniz.

Ve her zaman şunu sorarak içerik üretin: İnsanların ilgisi ne çeker? Bu soruyla etkileşimlerinizde yükselme fark edeceksiniz.

Ve son olarak reklamlar.

Viral olmak başka bir şey, insanlara doğrudan ulaşmak başka bir şey. Özellikle işletme hesapları, reklam vererek çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor.

Instagram’dan para ve takipçi kazanmak, daha fazla beğeni almak yani Instagram’ı kazanç/prestij kapısı hâline getirmek için biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor.

Hedef kitlenizi doğru analiz ederek vereceğiniz reklamlar ile istediğiniz kitleye de ulaşabilirsiniz. Burada paranızı doğru kullanmak adına hedef kitle sınırlarını iyi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer bir ürün satıyorsanız ürünle alakalı ilgi alanları seçebilir, yerel hizmet veriyorsanız da sadece bölge seçebilirsiniz. Yaş, cinsiyet gibi farklı seçenekleri değerlendirerek potansiyel erişimi en doğru şekilde kullanabilirsiniz.

Velhasılıkelam…

500 takipçisi olup milyonlar izlenen kişiler, emin olun ki bu taktiklerin bir ya da birden fazlasını uyguluyor. Bu yüzden de takipçi sayınızın az olması, Instagram’da milyonlara ulaşamayacağınız anlamına gelmiyor.

Algoritmanın nasıl çalıştığını bilir, trendleri takip eder, kaliteli ve dikkat çekici içerikler üretir, istikrarı bozmazsanız viral olma ihtimaliniz artar. Önemli olan izleyiciyi yakalamak, etkileşimi artırmak ve Instagram’ın öne çıkardığı formatları kullanmak.

Belki de bir sonraki viral içerik sizin paylaşımınız olur, ne dersiniz!

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