Instagram’da birinin size yaptığı yorumları, beğenileri silmek veya sizin ona yaptıklarınızı kaldırmak istiyorsanız birkaç adımda topluca halledebilirsiniz. Peki nasıl?

Dünyanın bin türlü hâli var; dostluklar, sevgililikler kötü şekillerde bitebiliyor… Böyle zamanlarda çoğumuzun yaptığı şey, fotoğraflardan yorumları ve/veya beğenileri kaldırmak oluyor.

Bunun için o kişinin profiline ya da kendi profilinize girip tek tek silmenize gerek yok. Hepsini toplu bir şekilde kaldırabilirsiniz.

Instagram'da toplu beğeni ve yorum silme nasıl yapılır?

Adım #1: Kişinin profilinden “Paylaşılan hareketleri gör” seçeneğine girin.

Kişinin profilinden “Paylaşılan hareketleri gör” seçeneğine girin. Adım #2: Paylaşılan hareketlerden ister "Beğenmeler" ister "Yorumlar" sekmesine gidin.

Paylaşılan hareketlerden ister "Beğenmeler" ister "Yorumlar" sekmesine gidin. Adım #3: “ Seç” yazısına dokunun.

Seç” yazısına dokunun. Adım #4: “Beğenmekten vazgeç” butonuna dokunun.

Adım #1: Kişinin profilinden “Paylaşılan hareketleri gör” seçeneğine girin.

Instagram’da topluca beğeni ve yorum kaldırmak için ilk adımda, kişinin profiline gidin. Profilde sağ üst köşede yer alan üç noktaya ve ardından açılan seçeneklerden “Paylaşılan hareketleri gör”e dokunun.

Adım #2: Paylaşılan hareketlerden ister "Beğenmeler" ister "Yorumlar" sekmesine gidin.

Paylaşılan hareketlerde; o kişiyle birbirinizi ne zaman takip ettiğinizi, etiketlendiğiniz fotoğrafları, birbirinize yaptığınız yorumları ve beğenileri bulabilirsiniz.

Mesela bu listeden “Beğenmeler”e gidip sizin o kişinin beğendiğiniz fotoğraflarını ve o kişinin sizin profilinizde beğendiği fotoğrafları görebilirsiniz.

Adım #3: “Seç” yazısına dokunun.

Sağ üstteki “Seç” yazısına dokunduktan sonra istediğiniz görseldeki beğenileri veya yorumları hızlıca seçebilirsiniz.

Sıralamayı “eskiden yeniye”, “yeniden eskiye” ya da belirli bir tarih olarak filtreleyebilirsiniz.

Adım #4: “Beğenmekten vazgeç” butonuna dokunun.

İstediğiniz gönderileri seçtikten sonra en altta yer alan “Beğenmekten vazgeç” butonuna dokunun ve daha sonra onaylayın.

Aynı işlemi, yorumlar için de yapabilirsiniz.

Siz böyle bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz veya bunun gibi bildiğiniz başka Instagram tüyoları var mı? Yorumlara yazın!

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