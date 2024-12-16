Instagram’da görmek istemediğiniz içerikleri yalnızca birkaç saniyede ortadan kaldırabilirsiniz. Nasıl yapılacağını adım adım anlattık!

Muhtemelen birçoğumuz, telefonlarımızda geçirdiğimiz vaktin birçoğunu Instagram’da harcıyoruz. Önümüze sonsuz içerikler çıkıyor. Komik kedi videoları, influencerlar, yemek tarifleri, futbol maçları…

Evet, her ne kadar önümüze çıkan içerikler, ilgi alanlarımıza göre filtreleniyor olsa da bazı şeyleri görmek istemesek de karşımıza çıkabiliyor. Mesela belirli bir gündemden dolayı mecburen istemediğimiz içeriklere maruz kalabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için belirli sözcükleri engelleyebilirsiniz.

Instagram’da önünüze çıkmasını istemediğiniz içerikleri, sözcük engelleyerek hesabınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

#1: Instagram’da kendi profilinize girip sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayarak ayarlara gidin.

#2: Ayarlar kısmından “Önerilen içerikler” seçeneğine tıklayın.

#3: Karşınıza çıkan sayfadaki, “Sözcükler veya söz grupları ekle” seçeneğine gidin.

#4: Karşınıza çıkmasını istemediğiniz konu başlığını yazıp kaydedebilirsiniz.

Hassas içerikleri ve siyasi içerikleri görmek istemezseniz…

“İçerik tercihleri” sayfasındaki “Siyasi İçerikler” seçeneğine tıklayıp “Takip etmediğin kişilerden gelen siyasi içerikleri sınırlama” kutucuğunu doldurabilirsiniz.

Hassas içerik görmek istemiyorsanız da yine “İçerik tercihleri” sayfasından “Hassas içerik kontrolü”ne gidip “Daha az” kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

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