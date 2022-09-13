Instagram'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik kapsamında birbirlerine para gönderebilecekler. Hediyeler isimli bu özellik, Reels videolar için geçerli olacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Instagram'ın, Reels videosu paylaşan tüm kullanıcıların para kazanabilmesini sağlayacak yeni bir özelliği ortaya çıktı. Gelin hep birlikte, Instagram'ın "Hediyeler" olarak isimlendirilen yeni özelliğine yakından bakalım.

Aslına bakacak olursak bu özellik, ilk kez Ağustos 2022'de açığa çıkmıştı. Geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram'ın kodlarında kullanıcıların birbirlerine para vermelerini sağlayan bu özelliğini tespit etmişti. Şimdiyse bu özellik, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test ediliyor gibi görünüyor. Zira Business Insider'a konuşan bir Instagram sözcüsü, söz konusu özelliği doğruladı. Sözcüye göre yeni özelliğin akıbeti ise henüz netleşmedi.

Instagram'ın test aşamasındaki yeni özelliği işte böyle görünecek

Instagram'ın Gifts özelliği, oldukça basit bir temele dayanacak. Kullanıcılar, bu özellik kullanılabilir olduğunda, diğer kullanıcıların paylaştığı Reels videolara hediye adı altında para gönderebilecekler. Toplanan para ise belirlenmiş ödeme yöntemi üzerinden banka hesaplarına aktarılacak. Test aşamasındaki özellik ile ilgili detaylar ise şu an için gizemini koruyor.

Instagram, uzunca bir süredir TikTok'la rekabet ediyor. Hediyeler özelliği de bunun bir parçası olacak gibi görünüyor. Zira TikTok, içerik üreticiler için zaten böyle bir özellik sunuyor. İşte bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda, Instagram'ın Hediyeler özelliğinin er geç kullanılabilir olacağını söyleyebiliriz. Ancak özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına dair bir fikir yürütmek, şu an için pek de mümkün değil...