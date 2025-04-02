TikTok, geçen yıl Instagram'a rakip olarak çıkardığı Notes uygulamasının fişini çekiyor. Birkaç ülkede test edilen TikTok Notes, geniş çapta kullanıma sunulamadan kapanacak.

TikTok, geçen yıl beklenmedik bir hamle yaparak “Notes” ismini verdiği yepyeni bir uygulama yayımlamıştı. Bu uygulama, fotoğraf odaklıydı ve Instagram’a bu konuda rakip olabilmek için piyasaya sürülmüştü.

Ancak TikTok Notes’un ömrü pek uzun sürmedi. Aylardır Kanada, ABD, Avustralya gibi ülkelerde test edilen uygulamanın fişinin çekileceği açıklandı.

8 Mayıs’ta kapanıyor

Yapılan açıklamalara göre TikTok Notes, 8 Mayıs 2025 tarihinde resmen kapanacak. Belli yerlerde test edildiği için kaç kullanıcısı olduğunu bilmiyoruz. Geniş çapta kullanıma hiçbir zaman sunulamadan kapanmış olacak.

Şirket, Notes kullanıcılarını ByteDance’in bir başka uygulaması olan ancak benzer işleve sahip olan Lemon8’e yönlendirmeye başladı. Açıklamasında, Notes’tan aldıkları geri bildirimleri Lemon8’e uygulayıp onu çok daha iyi bir uygulama hâline getireceklerini belirtti.

TikTok, neden Notes’u kapattığı konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak tahminde bulunacak olursak muhtemelen uygulama hiç beklendiği ilgiyi göremedi ve pek beğenilmedi. Şirket de bunun yerine geçen yılı 12,5 milyon kullanıcıyla kapatan Lemon8’e odaklanmayı tercih etti.