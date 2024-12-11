Instagram'a, İçerik Üreticileri Mest Edecek Yeni Bir Özellik Geliyor

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Instagram, Reels videolar için "Deneme" olarak isimlendirdiği yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, bir Reels'in herkes için paylaşılmadan önce test edilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bomba bir özellik duyurdu. İçerik üreticileri hedef alan bu yeni özellik, hazırladığınız bir Reels videosunu herkesle paylaşmadan önce test etmenizi sağlayacak

Instagram'ın yeni özelliği oldukça basit bir mantığa sahip. Bu bağlamda; her zaman olduğu gibi bir Reels video oluşturduğunuzu varsayalım. İçeriği deneme olarak etiketleyip paylaştığınız zaman, sizi takip etmeyen bir avuç kullanıcıya gösterilecek. Instagram, kaç kişinin bu Reels'i izlediğini ve nasıl tepkiler aldığını istatistik olarak sunacak. Eğer performans ölçümü hoşunuza giderse Reels'i herkes için paylaşacaksınız.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Instagram deneme Reels'i yeni özellik

Instagram'ın yeni özelliğini kullanmak isteyen içerik üreticilerin yapması gereken ekstra bir şey yok. Sadece Reels videoyu yayımlarken "Deneme" seçeneğini aktif etmesi gerekecek. Sonra da 24 saatlik beklemeye geçilecek. İnsanlar bu Reels'i görüp etkileşim vermeye başladıkça içeriğin kalitesi de anlaşılmış olacak.

Instagram

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesi ile test ediliyor. Ancak bu durum yakında değişecek. Instagram, yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde küresel çapta kullanıma sunulacağını açıkladı.
İLGİLİ HABER

Instagram Hikâyelerine Yepyeni Bir Kolaj Özelliği Geliyor! Tek Hikâyede Birden Fazla Fotoğrafı Paylaşabileceksiniz

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://creators.instagram.com/blog/instagram-trial-reels
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler