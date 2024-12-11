Instagram, Reels videolar için "Deneme" olarak isimlendirdiği yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, bir Reels'in herkes için paylaşılmadan önce test edilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bomba bir özellik duyurdu. İçerik üreticileri hedef alan bu yeni özellik, hazırladığınız bir Reels videosunu herkesle paylaşmadan önce test etmenizi sağlayacak.

Instagram'ın yeni özelliği oldukça basit bir mantığa sahip. Bu bağlamda; her zaman olduğu gibi bir Reels video oluşturduğunuzu varsayalım. İçeriği deneme olarak etiketleyip paylaştığınız zaman, sizi takip etmeyen bir avuç kullanıcıya gösterilecek. Instagram, kaç kişinin bu Reels'i izlediğini ve nasıl tepkiler aldığını istatistik olarak sunacak. Eğer performans ölçümü hoşunuza giderse Reels'i herkes için paylaşacaksınız.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Instagram'ın yeni özelliğini kullanmak isteyen içerik üreticilerin yapması gereken ekstra bir şey yok. Sadece Reels videoyu yayımlarken "Deneme" seçeneğini aktif etmesi gerekecek. Sonra da 24 saatlik beklemeye geçilecek. İnsanlar bu Reels'i görüp etkileşim vermeye başladıkça içeriğin kalitesi de anlaşılmış olacak.

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesi ile test ediliyor. Ancak bu durum yakında değişecek. Instagram, yeni özelliğin birkaç hafta içerisinde küresel çapta kullanıma sunulacağını açıkladı.