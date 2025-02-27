Instagram'ın yakında Reels'a özel ayrı bir uygulama çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram’ın hiç kuşkusuz şu anda en çok sevilen özelliği “Reels” isimli videolar. TikTok’a benzer bir işleve sahip bu özellik, kaydırarak gezinebileceğiniz kısa dikey videoları kullanıcılara sunuyor ve çok seviliyor.

Bugün The Information tarafından ortaya atılan bir iddia, Instagram’ın Reels konusunda yeni planları olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre şirket, sadece Reels için ayrı bir uygulama çıkaracak.

Tıpkı TikTok gibi sadece video odaklı bir Reels uygulaması gelebilir

The Information’ın konuya yakın bir kişiden edindiği bilgilere göre Instagram patronu Adam Mosseri, bu hafta çalışanlarına Reels uygulaması çıkarmayı düşündüklerine dair sinyaller vermiş.

Uygulama hakkında şimdilik çok bilgi yok ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Muhtemelen direkt TikTok’a benzeyen, sadece Reels videolara odaklı bir uygulama olarak gelebilir. Ayrıca farklı türden videolar ile çeşitlendirildiğini de görebiliriz. Örneğin yakın zamanda Reels videoların süresi 3 dakikaya kadar çıkarılmıştı. Uzun videolar da ayrı bir uygulamayı daha çeşitli hâle getirmenin bir parçası olabilir.

İddiada da buna değinilmiş. Şirketin öneri algoritmalarını daha da geliştirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında. Yani tıpkı TikTok gibi bir yol izlemek istediğini tahmin etmek mümkün.

Yeni uygulamanın ne zaman geleceği konusunda da maalesef bir detay bulunmuyor. Ana Instagram uygulamasını nasıl etkileyeceği, tek başına başarılı olup olmayacağı gibi konular büyük merak konusu. Ancak Reels’ın günlük 200 milyardan fazla izlenme aldığını, artık gönderilerin çoğunun bu tarzda olduğunu düşünürsek iyi tasarlanmış bir uygulama gerçekten başarılı olma potansiyeline sahip.