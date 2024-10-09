İlk günlerdeki kullanıcı tabanını korumayı başaramayan Threads'e Instagram ile bağlantılı yeni bir özellik daha geldi.

Meta, Instagram Reels'lerinin doğrudan Threads'te paylaşılmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

Threads ilk kullanıma sunulduğunda X'e ciddi bir rakip gözükse de kullanıcı tabanını büyük ölçüde kaybetmişti. Şimdi ise arkasındaki şirket Meta, sahip olduğu diğer sosyal medya platformları olan Facebook ve Instagram'ın geniş kullanıcı kitlesinden faydalanmaya çalışıyor.

Geçmiş süreçte çapraz paylaşım denemeleri yaparak Threads gönderilerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Meta, şimdi ise kullanıcıların Instagram'daki Reels'lerini doğrudan Threads üzerinde yayınlayabilmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Threads gönderi paylaşma kısmına Instagram paylaşımları geliyor

Bu yeni özelliği ilk fark eden Alessandro Paluzzi, Threads’in gönderi oluşturma ekranında Instagram Reels içeriklerini seçme bölümünün yer aldığını söyledi. Paluzzi'nin açıklamasına göre kullanıcılar Threads uygulamasında Instagram simgesine dokunduklarında Instagram’daki gönderilerini ve Reels'lerini içeren bir ızgara ile karşılaşıyor. Buradan istenilen içerik seçilerek Threads üzerinde paylaşılabiliyor.

Birçok kullanıcı hâlihazırda Instagram içeriklerini Threads'te paylaşarak daha fazla etkileşim ve takipçi kazanmayı amaçlıyordu. Bu yeni özellik, bu işlemi daha da kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

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