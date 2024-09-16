Meta, Instagram yorumlarının Threads üzerinden de görülebilmesini sağlamak için çalışıyor.

Instagram, X'e rakip olması beklenen yeni platformu Threads için önemli bir halkla ilişkiler çalışması yürütmüş ve açıkçası büyük heyecan yaratmayı da başarmıştı. Uygulama ilk yayımlandığında pek çok kişi "Bern de Threads'teyim" temalı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Öte yandan platform bu ilgiyi koruyamadı. Bunun sebeplerinden biri de platformun diğer platformlar ile etkileşiminin kısıtlı olmasıydı.

Tersine mühendislik yöntemleriyle uygulamaların geliştirme aşamasındaki özellikleri ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Bu özellik sayesinde Instagram gönderilerindeki yorumlar Threads üzerinde de paylaşılabilecek.

Threads ile Instagram arası etkileşimler artacak

"Instagram, gönderilere yapılan yorumları aynı zamanda Threads üzerinde de paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor."

Paluzzi'nin Threads üzerinden yaptığı paylaşımdan yeni özelliğin nasıl gözükeceğine dair bir fikir edinmek mümkün. Görünüşe göre yeni özellik, yorumlarda açılan bir menü üzerinden yapılacak tercihlere göre çalışacak.

Meta, Threads'i diğer platformlarla entegre etmek için daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimler arasında Threads gönderilerini Instagram veya Facebook üzerinden paylaşmak gibi entegrasyonlar yer alıyordu. Ayrıca Threads'in bir özel mesaj sisteminin bulunmadığını ve kullanıcıların özel mesajlar için Instagram'ı kullandığını da belirtmek gerekiyor. Ayrıca Meta, diğer platformlarda yapılan yorumların Threads içerisinden görülebilmesini sağlayacak fediverse entegrasyonunu da gerçekleştirmişti.