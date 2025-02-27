Instagram'da son birkaç günde kullanıcıların karşısına hassas içerikli Reels videolar çıkmaya başlamıştı. Şirket tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Instagram, son birkaç gündür kullanıcıların yaşadığı tuhaf bir durumla gündemdeydi. Öyle ki birçok kişi, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarında Instagram Reels önerilerinde hassas içerikler görmeye başladıklarını bildirdi.

Kullanıcıların şikâyetlerine göre cinsellik ve şiddet içeren gönderiler son birkaç günde çok daha fazla karşılarına çıkmaya başladı. Benzer şikâyetler, ülkemizden de birçok kişiden geldi. Dünya çapından gelen tepkilerin ardından Meta’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Meta, bir hata nedeniyle bu içeriklerin gösterildiğini belirterek özür diledi

Instagram’ın sahibi Meta’nın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, algoritmada yaşanan bir hata tarafından hassas içeriklerin kullanıcıların karşısına daha fazla çıkmaya başladığı doğrulandı. Devamında ise kullanıcılardan özür dilendi ve sorunun çözüldüğü ifade edildi. Şu anda bu tarz içerikleri görmemeniz gerekiyor.

Meta’nın normalde politikaları kullanıcıları bu tarz gönderilerden korumaya yönelik. Şiddet, ceset, cinsellik gibi hassas şeyleri içeren videolar engelleniyor. Ancak insan hakları gibi konularda farkındalık yaratma amacıyla paylaşılan bazı videolara izin verildiği de oluyor. Yaşanan sorunda ise bu politikaların hiçbiri çalışmadı, her türden hassas video kullanıcıların karşısına çıktı. Cesetlerden yaralanmalara kadar birçok video, içerik moderasyonu en üst seviyede olsa bile karşılarına çıktı. Neyse ki şirket tarafından kısa sürede çözüldü.