Instagram, platformdaki içerik üreticilerine yeni bir kazanç yolu açmak amacıyla, artık paylaşımların ve reels videolarının ücretli şekilde görüntülenebildiği bir özellik duyurdu. Abonelere özel sunulacak olan hizmetler bu kadarla da kalmayacak.

Günümüzün en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın değişimi devam ediyor. Platformda şimdi de içerik üreticileri için ücretli abonelik sistemini sunmuştu. Bu sistemle birlikte gelecek bazı yeni özellikler ise sıradan kullanıcıları üzebilir.

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Twitter'dan yaptığı açıklamada Instagram içerik üreticilerinin gönderi ve reelslerini bir ödeme duvarı arkasına saklayabileceğini açıkladı. Ayrıca abonelere özel sohbet odaları ya da doğrudan sohbet gibi imkanlar da platformun yeni özellikleri arasında yer alacak.

Gönderilere ödeme engeli

Adam Mosseri, Twitter gönderisinde "Abonelik Güncellemesi

Abonelikler üreticiler için tahminlenebilir bir gelir elde etmenin & hayranlar için sevdikleri üreticilerden özel içerikler almanın harika bir yoludur.

Bu güncellemeye dahil olanlar

-Abone Sohbeti

-Abone Reels

-Abone Gönderileri

-Abone Ana Sayfası" ifadelerini kullandı.

Normal kullanıcılar abonelere özel olan içerikleri görmeyecek. Bununla beraber aboneler, kendilerine özel reels ve fotoğraflar üzerinde mor bir rozet ve bir taç sembolü görecek. Bu gönderiler, içerik üreticisinin Instagram sayfasında Abone Ana Sayfası adında ayrı bir sayfada bulunacak.

İçerik üreticileri ayrıca aboneleriyle doğrudan sohbet edebilecek. Bu sohbetlerde 30 kişiye kadar katılım mümkün olacak ve sohbetler 24 saat sonra otomatik olarak sona erecek.

Şu anda tüm içerik üreticilerine açık değil

Instagram bu özelliği ABD merkezli 10 içerik üreticisi ile test etmeye başlamış, sonradan binlerce içerik üreticisinin kullanımına sunmuştu. Platformdaki aylık üyelik ücretleri ise 99 sent ile 99 dolar arasında değişiyor.

Mark Zuckerberg daha önce yaptığı açıklamada Facebook ya da Instagram'daki içerik üreticilerinin abonelerden kazandıkları paradan 2024'e kadar herhangi bir kesinti yapmayacaklarını açıklamıştı.