Instagram’ın iOS uygulamasında, uygulama tarafından kırpılarak Instagram’a uygun hale getirilmesi gereken fotoğrafların kırpılmadığı bir hata ortaya çıktı. Oluşan açıktan yararlanan Instagram kullanıcıları, devasa uzunlukta fotoğraflar yükleyebildiler.

Instagram’ın hem Android hem de iOS uygulamasında kullanıcılar bir fotoğraf yüklemek istediklerinde fotoğraf otomatik olarak Instagram’a uygun boyutlara kırpılıyor. Instagram’ın iOS uygulamasında ortaya çıkan yeni bir hatada ise bu işlemin çalışmadığı görülüyor.

Instagram’a dün fotoğraf yüklemek isteyen iOS kullanıcıları, uygulamanın uzun fotoğrafları kırpmadığını fark ettiler. Bu sayede kullanıcılar, devasa uzunlukta fotoğrafları sosyal medya uygulamasına yükleyebildiler.

Ünlü fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram’ın iOS uygulamasındaki bu hatanın neden kaynaklandığı henüz belli değil. Sosyal medya devinin Android uygulamasında fotoğraflar hala olması gerektiği gibi kırpılarak yükleniyor. Ancak iOS uygulamasında uzun olarak yüklenen fotoğraflar, Android'de de uzun bir şekilde görüntüleniyor.

Instagram yeni 'uzun fotoğraflar' yüklemeyi engelledi ancak eski uzun fotoğraflar görüntülenebiliyor

Instagram’da ortaya çıkan bu hatanın haber olmasının ardından uzun fotoğraflar yüklemek isteyen iOS kullanıcıları, “Daha iyi bir bağlantı olduğunda tekrar deneyeceğiz” uyarısı ile karşılaşarak uzun fotoğraflar yükleyememeye başladılar.

Bu noktada Instagram geliştiricilerinin fotoğraf boyutlarındaki hatayı gidermek için yeni fotoğraflar yüklemeyi engelleyen bir hata mesajı yayınlıyor olması muhtemel. Yine de daha önce yüklenen devasa uzunluktaki fotoğraflar hala Instagram’ın bütün uygulamalarında görülebiliyor. Instagram yeni fotoğraflar yüklemeyi engellese de bu açıktan faydalananların gönderileri silinmemiş durumda.

Instagram’a yüklenen devasa fotoğraflardan bir örnek: