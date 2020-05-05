Mercedes-Benz Almanya’nın Resmi Instagram Hesabı Hacklendi

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in 6,7 milyon takipçili Almanya'ya özel Instagram hesabı, bir hacker tarafından ele geçirildi. Hesabı ele geçiren hacker; profil fotoğrafını, hakkında kısmını değiştirdi.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları, insanların günlük kullanımı dışında şirketler tarafından kurumsal amaçlarla da kullanılıyor. Birçok şirket, sosyal medya hesaplarında yeni ürünlerinin tanıtımından, halka ilişkiler faaliyetlerine kadar birçok eylemi gerçekleştirebiliyor.

Tabii doğal olarak bu tür platformları çok uluslu kurumsal şirketler de kullanıyor ve bu tür şirketlerin milyonlarca takipçisi bulunuyor. İşte milyonlarca takipçiye sahip bu şirketlerin sosyal medyada belki de en çok korktukları şey, kurumsal imajlarını zedeleyebilecek hacker saldırıları.

Mercedes-Benz Almanya'nın Instagram hesabı hacklendi:

Almanya merkezli dev otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in 6,7 milyon takipçisi bulunan, Almanya'ya özel açılan Instagram hesabı (@mercedesbenz_de) bir hacker tarafından hacklendi. Hesabı ele geçiren hacker, profil ismini "HACKED BY catz (catz tarafından hacklenmiştir)" şeklinde değiştirirken hakkında kısmında yer alan bilgilere de el attı.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Mercedes-Benz Almanya'nın Instagram hesabının profil fotoğrafını da değiştiren hacker, profilin hakkında kısmına “Açlar için bağış!” yazdı. Haberin yazıldığı an itibarıyla hesabı hâlâ elinde tutan hacker, ayrıca bağış bir Bitcoin adresi bıraktı.

~Hikâyeler'de paylaşılan kişilerin durumla ilgisi olmadığından yüzleri ve kullanıcı isimleri sansürlenmiştir

Hackerın tek vukuatı hesabı ele geçirmek, profil fotoğrafını ve hakkında kısmını değiştirmek olmadı; hacker, Mercedes-Benz hesabının Hikâyeler kısmından da paylaşımda bulundu. Hacker, bir Instagram kullanıcısının hesabını paylaşarak “Hepiniz takip edin” dedi. Hacker, farklı bir kullanıcıya ait bir fotoğrafı da paylaşarak “Takip edin. Onu seviyorum” ifadelerini kullandı.

Hacker, Mercedes-Benz’in hesabını ele geçirdikten sonra Instagram’daki bazı kullanıcıları da takip etmeye başladı; geçen her dakika yeni hesaplar takip etmeye de devam ediyor.