Instagram, mart ayında yasakladığı ve olayın yanlışlıkla yaşandığını belirttiği '#sikh' etiketiyle paylaşılan gönderileri yeniden engelledi. Facebook'tan konu hakkında henüz bilgi gelmese de şirketteki bir yazılım mühendisi açıklama yaptı.

Geçtiğimiz mart ayında Facebook ve Instagram'da '#sikh' etiketi tamamen engellenmişti. Facebook'tan yapılan açıklamada etiketin bir yanlışlık sonucu engellendiği belirtilmiş ve günümüze kadar etikete herhangi bir engel uygulanmamıştı. Fakat bugün aynı etiket Instagram'da yeniden engellendi.

Instagram kullanıcıları tarafından Twitter ve diğer sosyal mecralarda bildirilen duruma göre #sikh etiketinin kullanıldığı gönderiler Instagram tarafından gizlendi. Instagram, platformda #sikh etiketini aratan kullanıcıların karşsıına bu gönderilerin Instagram topluluk kurallarına uymayabileceği uyarısını gösteriyordu.

Tek bir gönderi çıkıyordu:

Fakat etiketi aratan kullanıcılar aynı zamanda tek bir gönderiyle karşılaşıyordu. 'thesecondangle' isimli bir medya kuruluşu tarafından yapılan bu paylaşımda Hindistan'da yaşayan Pakistan'lı Hinduların ve Sikhlerin (Sihlerin – Sihizm'e inanan kişilerin) perşembe günü zorunlu olarak Pakistan'a geri döneceği bilgisi yer alıyordu.

Bahsi geçen göçmenler, Hindistan'da vatandaşlık almak için bekliyorlardı. Bazı kullanıcılar aynı etiketin Facebook'da da yasaklandığını belirtti. Dillendirilen şikâyetlerin ardından Instagram'da şu anda aynı etiket aratıldığında bahsettiğimiz gönderiyle birlikte birkaç gönderi daha gözükür durumda.

Facebook'tan şu ana kadar Facebook ve Instagram'da yaşanan engelleme olayıyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin daha önce bu engellemeyi 'yanlışlıkla' yaptığını açıklaması ve ardından aynı olayın yeniden yaşanması pek çok kullanıcının tepkisini toplamış durumda.

Facebook tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Facebook'ta çalışan yazılım mühendisi Sunny Virk (Sih), Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Sunny Virk, sorunu en kısa sürede çözmeye çalışacaklarını belirterek bu sorunun sık sık yaşanmasının kendisini üzdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra Virk, sorunun kendi topluluklarının farkındalık yaratmak için sosyal platformları kullandıkları dönemde yaşanmasının da kötü olduğunu belirtti.