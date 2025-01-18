Instagram, yorumlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasındaki özellik sayesinde kullanıcılar, bir yorumu beğenmeyebilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan özellik, kullanıcılara yeni bir etkileşim türü sunacak.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, platformda yapılmış olan yorumlara "beğenmeme" seçeneği ekleyecek. Böylelikle beğenilmeyen yorumlar gün yüzüne çıkacak. Ancak bunun sadece görüntüden mi ibaret olacağı yoksa beğenmeme sayısı yüksek olan yorumun arka plana mı atılacağı şimdilik belli değil.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Instagram'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcılar, yorumlar için beğeni butonunun hemen yanında beğenmeme butonu görecekler. Bir yorumun kaç kullanıcı tarafından beğenilmediğinin gösterilip gösterilmeyeceği şimdilik belirsiz.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Henüz test aşamasında olduğu düşünülen özelliğin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı, ulaşması hâlinde bunun ne zaman mümkün olacağı belli değil.