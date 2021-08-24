Sosyal medya devi Instagram, hikâyelerdeki bağlantılara ulaşmak kullanılan ‘yukarı kaydır’ özelliğini kaldıracak. Bunun yerine bağlantılar, özelleştirilebilir bir sticker’a eklenecek.

Sosyal medya platformu Instagram, hikâyeler özelliğinde hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin fazlasıyla kullandığı bir özelliğe yer veriyor. Kullanıcılar, hikâyelerine bağlantı ekleyerek takipçilerini çeşitli yerlere yönlendirebiliyorlar. Hikâyeyi gören kişiler, ilgili bağlantıya gitmek için yalnızca parmaklarını yukarı kaydırıyorlar.

Fakat Instagram, artık bağlantıların hikâyelere eklenmesinde ve bağlantılara ulaşmada büyük bir değişikliğe gidiyor. Platform, kullanıcılarına gösterdiği uyarıda ‘yukarı kaydır’ özelliğinin kaldırılacağını açıkladı. 30 Ağustos’tan itibaren kullanımdan kalkacak olan özellik yerineyse tıklanabilir bir sticker getirilecek.

Amaç deneyimi iyileştirmek:

Kaydırmalı bağlantılar yakında sticker olacak. 30 Ağustostan itibaren kaydırmalı bağlantılar kaldırılacak. Hikâyene bağlantı eklemek için yeni bağlantı sticker'ını kullan.

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, hikâyede yer alan bağlantıya ulaşmak için parmaklarını yukarı kaydırmak yerine hikâyeye eklenen sticker’a tıklayacaklar. Uzun süredir kullanımda olan bu özelliğin kalkışıyla birlikte birçok kullanıcı şüphesiz ki bir süre alışma sürecinden geçecektir. Instagram, bu köklü değişikliğin nedeni olaraksa ‘hikâye oluşturma deneyimini kolaylaştırma’ ve ‘daha fazla yaratıcı seçenek’ sunma ifadelerine yer verdi. Hikâyelerde bağlantılara yer verecek olan sticker, hikâyeyi atan kişiler tarafından özelleştirilebilecek.

Instagram, yukarı kaydır özelliğini sticker’la değiştirmeyi ilk olarak haziran ayında çeşitli kullanıcılarla denedi. Instagram’ın eski ürün müdürü, The Verge’e yaptığı açıklamada yapılan değişikliğin insanların platformu kullanma şekillerine daha çok uyduğunu aktardı. Yeni değişiklikle birlikte kullanıcılar, artık bağlantılı hikâyelere de cevap verebiliyor olacaklar. Zira güncel durumda bağlantılı hikâyeler yukarı kaldırıldığında yalnızca bağlantıya gidilebildiğinden herhangi bir etkileşim söz konusu olmuyor.