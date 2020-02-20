Instagram'ın alışık olduğumuz 'Sen Kimsin' filtrelerine bir yenisi daha eklendi fakat bu sefer kullananları bir sürpriz bekliyor. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Instagram filtrelerine 'Hangi Palyaçosun' adlı yeni bir filtre eklendi. İsme bakıldığında sıradan bir Instagram filtresi gibi gözükse de bu filtre şaka amaçlı kullanılıyor. Kameraya doğru baktığınızda kafanızın üstünde Ronald McDonald, The Joker, palyaço emojisi ve Nemo (palyaço balığı) gibi ünlü palyaço isimleri dönmeye başlıyor. Fakat bu filtre diğer Instagram filtrelerinde olduğu gibi bu palyaçolardan birini seçmek yerine kullanıcının yüzünün gözüktüğü bir ayna açıyor ve filtreyi kullanan kişinin kendisinin palyaço olduğunu ima ediyor.

Ailenize, yakın arkadaşlarınıza hatta iş arkadaşlarınıza uygulayabileceğiniz ve onların palyaço suratları ortaya çıktıktan sonra gülebileceğiniz güzel bir şaka olan bu filtrenin kötü yanıysa bir kere yapıldıktan sonra şaka anlaşıldığı için birine sadece bir defa yapabiliyor olmanız. Ama etrafınızda henüz filtreyi denememiş insanlara göndererek eğlenmeye devam edebilirsiniz. Çoğu insan bu filtreyi eğlenmek için kullansa da maalesef kötü niyetli kullanan insanlar da oluyor.

İnsanları palyaço diyerek çağırmak bazen kırıcı olabiliyor fakat geçen sene vizyona giren 'The Joker' filminden sonra insanlar bu kelimeyi daha sık kullanmaya başladı. Ayrıca sosyal medyada yapılan paylaşımlara palyaço emojisi atarak o fikre katılmadığınızı belirtebiliyorsunuz.

'Hangi Palyaçosun' filtresi nasıl kullanılır?

Instagram'ın efekt galerisinde arama çubuğu olmadığı için aranılan filtreleri bulmak kolay olmuyor. Bulmak için en iyi seçenek ise filtrenin ismini Google'da aratmak. Aradığınız filtreyi Google'da bulamadıysanız filtrenin olduğu bir hikaye görürseniz yukardaki çubuktan da filtreye ulaşabilirsiniz.

'Sen Kimsin' filtreleri 2020'nin başında yakaladığı popülerliği kaybetti ve Instagram'ın bu popülerliği geri kazanmak için yeni bir virale ihtiyacı vardı.Yukarda bahsettiğimiz gibi son günlerde insanlara palyaço diye seslenmek popüler olduğu için Instagram bu filtreyi getirdi. Eğer arkadaşınızın hikayesinde palyaço surat görürseniz şaşırmayın.