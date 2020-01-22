Instagram’ın Hikayeler filtreleri uzun zamandır kullanıcıların ilgisini çekiyor. Kullanıcıların son gözdesi ise “Hangi millete ait görünüyorsun?”, “Hangi süper kahramana benziyorsun?” gibi filtreler oldu. Bu popüler filtreler arasından ise “Kaç yaşında görünüyorum?” en popüler filtre konumunda.

Popüler sosyal medya ağı Instagram’da yayınlanan filtreler, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile kullanılıyor. Instagram da kullanıcıların kendi filtrelerini oluşturmasının önünü açarak uzun bir zamandır yeni ve etkileyici filtrelerin yayınlamasını teşvik ediyor.

Instagram kullanıcıları tarafından beğeni ile karşılanan filtreler arasından bazıları dönem dönem aşırı popüler hale geliyor. Son günlerde popüler olan yeni bir yüz filtresi trendi ise diğer filtrelerin çok önüne geçmiş durumda.

“Kaç IQ’sun?”, “Hangi süper kahramana benziyorsun?” gibi filtreler, bu günlerde kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu filtreler arasından “Kaç yaşında görünüyorum?” filtresi ise en fazla kullanılan filtre oldu.

Perdy Ferdiansyah isimli Endonezyalı bir yazılımcı tarafından geliştirilen “Kaç yaşında görünüyorum?” isimli Instagram filtresi, birkaç gün içinde onbinlerce insana ulaştı. Endonezyalı yazılımcı tarafından geliştirilen filtre, yüz verilerinden yola çıkarak insanların kaç yaşında göründüğünü belirtiyor.

Instagram’ın yüz filtreleri, insanların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, filtreler hakkındaki güvenlik şüpheleri ise gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İnsanların yüz verilerinin tarandığı bu filtrelerin geliştiricilerinin, yüz verilerini başka amaçlar için kullanıp kullanmadığı bir soru işareti olarak duruyor.

Yüz verilerinden yola çıkarak insanların yaşlanınca nasıl görüneceğini gösteren FaceApp uygulaması ile başlayan tartışma, Instagram’ın filtreleri ile beraber daha da büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Filtrelerin taradığı yüz verilerinin ne olduğu ile ilgili Instagram cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.