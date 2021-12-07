Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram artık yalnızca bir eğlence aracı değil, büyük bir ticari pazar haline geldi. Bu yeni dijital sistemde siz de yer almak ve Instagram’dan para kazanmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz pek çok farklı ve etkili yöntem var.

Bugün Instagram sosyal medya platformunun dünya çapında milyarlarca aktif kullanıcısı var ve bu sayı her geçen gün artıyor. İlk zamanlar yalnızca fotoğraf paylaşarak eğlendiğimiz bu platform artık büyük bir ticari pazar haline geldi. Instagram’dan para kazanmak için uygulayabileceğiniz pek çok farklı yöntem var. Önemli olan bunlardan birini seçmek ve sürdürülebilir stratejiler izlemektir.

Instagram’dan para kazanmak için kaç takipçiniz olduğu elbette önemli ancak sayıdan ziyade takipçilerinizin etkileşim yoğunluğu çok daha önemlidir. Etkileşim yoğunluğu kazanmanın sırrı da kitleleri harekete geçirecek ve ilgi çekecek benzersiz paylaşımlar yapmakta gizli. Instagram’dan para kazanmak için uygulayabileceğiniz etkili yöntemlere ve önemli detaylara gelin yakından bakalım.

Instagram’dan para kazanmak için uygulayabileceğiniz yöntemler:

Öncelikle etkili bir Instagram profili oluşturun.

Sponsorlarla anlaşın.

Ortak bir kuruluşun pazarlamacısı olun.

Bir e-ticaret mağazası oluşturarak kendi ürünlerinizi satın.

Ürettiğiniz dijital içerikleri satın.

Öncelikle etkili bir Instagram profili oluşturun:

Instagram’dan para kazanma yöntemlerine geçmeden önce bilmeniz gereken ilk ve en önemli konu, etkili bir profil oluşturmaktır. Eğer sahte takipçilerle şişirilmiş pek de popüler olmayan bir Instagram hesabınız varsa ne yaparsanız yapın hayalinizdeki rakamları asla kazanamazsınız.

Etkili bir Instagram hesabı oluşturmak için öncelikle maddi kaygıları bir kenara bırakın. Kaliteli ve benzersiz içerikler paylaşmalı, takipçilerinizi etkileşim vermeye yönlendirecek adımlar atmalı ve sürdürülebilir bir paylaşım planı oluşturmalısınız. Zaten iyi paylaşımlar yapan bir hesap ister istemez takipçi çekecektir.

Sponsorlarla anlaşın:

Sponsorlu içerik, ücretli tanıtım, ortaklık gibi isimlerle anılıyor olsa da aslında bunun adı en basit haliyle reklamdır. Şirketlerden reklam almalısınız. Gönderilerinizde, hikayelerinizde ya da Reels videolarınızda tanıtabileceğiniz ürünlere sahip şirketlerden sponsorluk alarak Instagram’dan para kazanabilirsiniz.

İlerleyen zamanlarda o şirketler sizi bulacaktır ancak ilk zamanlarda siz bazı teklifler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Paylaştığınız sponsorlu içeriklere dikkat etmenizde yarar var çünkü güvenilir olmayan markaların ürünlerini tanıtmanız takipçilerinizin gözündeki değerinizi düşürebilir. Yani para her şey değildir.

Ortak bir kuruluşun pazarlamacısı olun:

Dilediğiniz kadar farklı markayla dilediğiniz kadar farklı sponsorluk anlaşması yapabilir ve bu konuda içerik paylaşımı yapabilirsiniz. Ancak bu her zaman sürdürülebilir olmayabilir. Bunun yerine Instagram hesabınızın temasına uygun bir marka ile anlaşarak onun reklam yüzü, yani pazarlamacısı olmak uzun vadede çok daha büyük yarar sağlar.

Örneğin sağlıkla ilgili bir hesabınız var. Sağlıklı ürünler satan bir marka ile anlaşarak o markanın ürünlerini pazarlamak iyi bir stratejidir. Filmler hakkında paylaşımlar yapıyorsanız sinema salonlarıyla ya da dijital yayın platformlarıyla anlaşmalar yaparak bu markaların ürünlerini tanıtmak da oldukça etkili bir para kazanma yöntemi olacaktır.

Bir e-ticaret mağazası oluşturarak kendi ürünlerinizi satın:

Farklı markalarla anlaşarak onların ürünlerini tanıtmak ve satışlarına katkı sağlamak etkili bir para kazanma yöntemi olsa da içinizdeki girişimcinin sesini bastırmaya ne gerek var? Eğer kendi ürünlerinizi tasarlamak, satmak ve kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız Instagram bunun için tam da aradığınız yer.

Öncelikle acele etmeyin ve kendi markanızı yaratın. Adım adım hesabınızda kendinizi tanıtmaya başlayın. Ürünleriniz ortaya çıkmaya başladıkça bunları tanıtın ve kullanıcıları bu ürünleri satın alacakları bir platforma, yani kendi e-ticaret mağazanıza yönlendirin.

Bu noktada pek çok farklı seçeneğiniz var. Alışveriş sitelerinde online mağazalar açabilir, Instagram Mağaza üzerinden satış yapabilir ya da WhatsApp üzerinden bu ürünleri satabilirsiniz. Hangi yöntemin sizin için çok daha karlı olacağına kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Büyük alışveriş sitelerinin kargo ve depolama gibi konularda sunduğu yardımları aklınızdan çıkarmayın.

Ürettiğiniz dijital içerikleri satın:

Mal ve hizmet üretimi ve satışı yapmak klasik ticaret tanımıdır. Ancak artık dijital dünya ile gerçek hayat iç içe geçti. İçerik üreterek ürün satışı yapmak yerine direkt olarak ürettiğiniz içerikleri satmak da Instagram’dan para kazanmak için son derece etkili bir yöntemdir.

Bir çizerseniz ürettiğiniz görselleri, bir yazarsanız kaleme aldığınız metinleri, bir seslendirme sanatçısıysanız ses kayıtlarınızı, bir fotoğrafçı ya da video üreticisiyseniz video ve fotoğraflarınızı satabilirsiniz. Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Önemli olan piyasanın ihtiyaçlarını sezmek, buna uygun içerikler üretmek ve doğru alıcıyı bulmaktır. Instagram bu konudaki en büyük tanıtım alanınız olacaktır.

Instagram’dan para kazanmak için dikkat etmeniz gerekenler:

Yazının başında da dediğimiz gibi para her şey değil. Bu nedenle birlikte çalıştığınız markalara dikkat etmelisiniz. Sonuçta takipçileriniz sizi ve paylaşımlarınızı sevdikleri için takip ediyorlar. Eğer onları yanıltacak ya da yanlış yönlendirecek tanıtımlar paylaşırsanız bir anda gözden düşmeniz işten bile değil.

Ne kadar takipçiniz olduğu önemli ancak temel nokta bu değil. Bin takipçili bir hesaptan %70, 100 bin takipçili bir hesaptan %5 geri dönüş alan bir marka emin olun az takipçili hesapla çalışmayı tercih eder. Bu nedenle sahte takipçilerle şişirilmiş bir hesap oluşturmayın. Takipçileriniz organik olsun, etkileşimde bulunsunlar ve size güvendikleri için tanıtımlarınıza da güvensinler.

Her alanda olduğu gibi burada da karşınıza pek çok dolandırıcı çıkabilir. Bu nedenle kurallarınız olsun. İşin hukuki yönü hakkında bilgi edinebileceğiniz uzmanlardan fikir alın. Basit gibi görünse bile söz konusu anlaşmanın kurallarına uyulmadığı takdirde başınıza kötü şeyler gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Biraz yardım almak her zaman iyidir.

Instagram’dan para kazanmak isteyenlerin uygulayabileceği etkili yöntemlerden ve bu yöntemler hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Artık dijital dünya ticari bir pazar haline geldi. Çok geç olmadan bu pazarda yerinizi alabilir ve bu dünyanın etkili isimlerinden biri olabilirsiniz.